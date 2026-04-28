В ТЮЗе — новый режиссер

Виктория Емелёва поставила «Уроки французского»

Мария Мухортова и Нияз Зиннатуллин. Фото: предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Виктория Емелёва, с прошлого года — режиссер казанского ТЮЗа, приехавшая в Казань из Уфы, представила свою первую постановку на новом месте — инсценировку рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». О чем на этот раз рассказывает нам классическое произведение из школьной программы, читайте в материале «Реального времени».

Тема значимого взрослого

Емелёва из Уфы, там она окончила Уфимский государственный институт искусств, играла еще во время учебы в Русском драматическом театре, затем стала актрисой Уфимского ТЮЗа, где также была режиссером. Среди ее работ — спектакль «Дети с ключами на шее» в «Театре на Цюрупы» (это творческая площадка УГИИ), «Мама мне луну с неба достанет» в театре «САД на Пушкина». Оба, кстати, документальные, собранные самой Емелёвой.

— Я старалась оставаться к авторскому тексту, максимально близко. Никаких режиссерских инсценировочных «расфуфырок» я туда не добавляла, — говорит Емелёва и объясняет: — Уже начался сезон, а я приехала в ноябре. Такой переходный момент. Бывает такое, что режиссер просто не выбирает материал. Но мне предложил потрясающий материал главный режиссер Радион Букаев. А я выбрала главную тему, потому что их много. Я выбрала тему значимого взрослого в жизни каждого человека (необязательно родителя). И тема того, что трудный опыт формирует личность. Если тебе очень больно и стыдно, и виноватым [ты себя чувствуешь], то это не значит, что потом все не повернется в какую-то положительную историю, потому что если бы с маленьким Валентином Григорьевичем не произошла эта история, он бы не стал писателем.

Интересно, что в 2015 году сам Радион Букаев, тогда еще не главный режиссер ТЮЗа Елецкого драматического театра «Бенефис» ставил в учебном театре Казанского театрального училища три пьесы продолжительностью по 45 минут по произведениям из школьной программы. Одна из них была по рассказу «Уроки французского»… Рассказ иркутского писателя был опубликован в 1973 году, в 1978-м по нему снял фильм Евгений Ташков. В школе его изучают в шестом классе.

Художник Надежда Иванова выстраивает на сцене нехитрую сценографию. В правом углу стол, в левом — мешки, посередине — крутящийся помост со школьной доской, закрытой до поры до времени редким забором. Бедность, рифмующаяся со временем — 1948 год.

Владимир Никитин. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Почему Распутин стал писателем

Емелёва объединяет фигуру главного героя и писателя (поскольку рассказ автобиографический). Валентин Григорьевич, он же Валя (Нияз Зиннатуллин), выходит на сцену и как-то неловко начинает как бы встречу со зрителем, вначале оперируя довольно большими фрагментами авторского текста.

Записка из зала направляет его внимание в прошлое: после школы в родном селе Аталанка Иркутской области он переехал в районный центр. Мать отправляла ему картошку и хлеб, изредка творог. Словом, худенький Зиннатуллин не спеша, но вживается в образ послевоенного сироты.

При этом и режиссер не спешит рассвечивать эту бедность красками. Где-то первые 20 минут действие просто происходит. Два хулигана, суровый Вадик (удачный образ Валерия Антонова) и заикающийся Птаха (привычное амплуа Руслана Зубайраева), раздвигают забор, новая классная руководительница Лидия Михайловна (Мария Мухортова/Гузель Валишина), причитая по-французски «О, боже!», опаздывает на урок в школу, где ее встречает хрестоматийно суровый директор Василий Андреевич (Владимир Никитин). Изредка проявляется другая жертва хулиганов по имени Федя (Руслан Шарипов).

Чтобы зарабатывать на питание, Валя начинает играть в «чику» (ее правила коротко объясняют и даже рисуют схему на доске, но это и неважно). Естественно, мальчика бьют, причем без каких-то режиссерских решений.

А после начинает играть знакомый аккордеон Яна Тирсена, включается свет (Ания Шепелюк), а хулиганы колошматят уже доску, а не Валю. И мир меняется.

Распухший от побоев главный герой не может произносить нужные фонемы, так что Лидия Михайловна приглашает его домой на дополнительные занятия. Откуда-то сверху спускается абажур, звучит французская музыка с пластинки, а Вале скоро приходит посылка с макаронами. Которых, как все знают (вы же читали?) в Аталанке не было никогда. И гематогена не бывает.

В результате ученик и учитель играют в азартную игру, но в другую — в пристенок, в результате чего Лидия вынуждена уехать из райцентра на родину, на Кубань. Образ учительницы в спектакле, вероятно, единственный, который в этом достаточно ровном и выразительном спектакле хочется обсудить подробнее. Потому что, по крайней мере, в игре Мухортовой есть некая антитеза существования Зиннатуллина.

Валерий Антонов, Руслан Шарипов и Руслан Зубайраев. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Кто ты, педагог?

Напомним, что учительнице, по тексту, «лет двадцать пять». По крайней мере, в игре Марии Мухортовой эта девичья легкость доминирует над учительским статусом. Французская музыка создает ее жилью нереальный уют, денег у нее много, Валя ходит к ней как будто за тем, чтобы забыть, что за порогом — 1948 год. Зиннатуллин даже уходит в зал и начинает учить зрителей французским словам, приобщая их к этой эскапистской магии.

Зиннатуллин играет на сцене одновременно рефлексирующего писателя и пятиклассника, мальчика, но и стремительно взрослеющего, самостоятельного мужчину. Мухортова на его фоне выглядит порой инфантильной, еще не успевшей стать до конца взрослой девушкой («А я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной натерпелись»). Когда они начинают играть в пристенок это выглядит как забава двух одноклассников. Безусловно, на Валю повлияла внезапная, даже отчаянная доброта учительницы французского.

Но и Лидию Михайловну это событие тоже сильно изменило. Шутка ли — педагог играет с учеником на деньги. Возможно, текст трудно воспринимать непредвзято с позиций 2026 года, хотя резкий контраст наверняка чувствовался еще в 1970-е. Но Лидия Михайловна это делает ради того, чтобы мальчик, действительно, выиграл деньги и поел, и вовсе не детская это забава, а противоречивое состояние 1948 года.

В спектакле же драма остается чуть в стороне, а на первый план выходит тема внимания, понимания, заботы.. И потому в какой-то момент симпатии зрителя, возможно, даже оказываются на стороне директора, который дает увиденному строгую оценку.

С другой стороны, благодаря постановке Емелёвой зритель увидит чуть менее привычную трактовку — которая, верим, станет поводом для дискуссии на школьном уроке. Не дать хрестоматийное прочтение, которое можно за пару минут освоить в учебнике, а немного встряхнуть зрителя — с этим режиссер успешно справляется.