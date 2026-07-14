«Каракаш подберет ключи к Шаманичу»: изучаем трансферы УНИКСа с Иваном Лазаревым

Вместе с экс-игроком казанской команды и чемпионом Евролиги анализируем главные сделки «бело-зеленых» в летнее межсезонье

Фото: Реальное время

Казанский УНИКС проводит этим летом ярчайшую трансферную кампанию. В первый месяц межсезонья «бело-зеленые» уже подписали Луку Шаманича, Ксавьера Ратэна-Мэйса, Брэндана Адамса, Никиту Михайловского и Александра Гудумака. Главные сделки УНИКСа «Реальное время» обсудило вместе с экс-баскетболистом казанской команды, чемпионом Евролиги — центровым Иваном Лазаревым.

«С любопытством буду наблюдать за Ратэном-Мэйсом в УНИКСе»

Летом 2026 года УНИКС переживает состояние тотальной перестройки. Прежний наставник Велимир Перасович покинул казанский клуб спустя пять лет плодотворной работы. Его преемником стал хорватский специалист Милан Каракаш, ранее трудившийся в тренерском штабе Перасовича.

По заявлениям президента УНИКСа Евгения Богачева, новый наставник «бело-зеленых» наделен большим кредитом доверия. И это уже чувствуется, исходя из того, каких сильных игроков Каракашу привезли в это межсезонье. После провального финала с ЦСКА (0-4) УНИКС расстался с немалым количеством баскетболистов прежнего состава, на выход пошли почти все легионеры. Казанцы серьезно реформируют ростер команды, и, судя по всему, те подписания, которые уже совершил УНИКС этим летом, еще не все сделки текущего межсезонья.

— УНИКС действительно проводит очень классную трансферную кампанию этим летом. И традиционно в межсезонье они находят интересных игроков на рынке. Тот же прошлогодний Маркус Бингэм — хорошее тому подтверждение. Естественно, меня очень удивило подписание Ксавьера Ратэна-Мэйса и в то же время воодушевило следить за УНИКСом с большим интересом в следующем сезоне. С любопытством буду наблюдать за этим игроком в составе УНИКСа, как он будет проявлять себя в Единой лиге ВТБ, после того как он покинул ее два года назад, перейдя из «Енисея» в мадридский «Реал». Он не так много играл в Евролиге, тем не менее тренировался с именитыми, опытными тренерами. Занимался с баскетболистами высочайшего класса. Удивило меня еще подписание Луки Шаманича в УНИКС, потому что он довольно противоречивый персонаж. Часто он меняет клубы, не всегда доигрывает в составе одной команды, и не у всех тренеров получается найти к нему подход. Но в то же время я уверен, что Миле (Милан Каракаш) сможет найти к нему подход, наладит взаимодействие с Шаманичем и сможет интегрировать его в состав, — поделился мнением экс-игрок УНИКСа Иван Лазарев в беседе с корреспондентом «Реального времени».

«Ратэн-Мэйс провел великолепный сезон в Красноярске. Но нужно понимать, что играть в «Енисее» и УНИКСе — это разные вещи»

Переход Ксавьера Ратэна-Мэйса — главный трансфер УНИКСа в это межсезонье. По крайней мере, так обозначила сделку с 32-летним защитником пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях. На мушке у руководства УНИКСа Ратэн-Мэйс был еще в прошлое межсезонье, когда у баскетболиста откровенно не задался год в мадридском «Реале». Но канадец решил остаться в Евролиге и попытать счастья в мюнхенской «Баварии». В Германии у защитника дела пошли чуть лучше, чем в «Реале», но канадец не продемонстрировал и половины того, что у него получалось в России.

Ратэн-Мэйс времен «Енисея» (2024—25) был великолепен. В дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ он стал лучшим игроком по среднему набранному количеству очков за матч (25,4), а также рекордсменом по результативности. В сезоне-2024/25 Ратэн-Мэйс настрелял в сумме 991 очко. Это достижение для Единой лиги ВТБ было историческим, пока в прошлом году его не превзошел Дуэйн Бэйкон из «Зенита» (1022) .

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В столицу Татарстана канадский защитник едет с явным желанием перезагрузить карьеру. Не исключено, что Ратэн-Мэйс рассматривает УНИКС как некий транзит в Евролигу. Но если североамериканец принесет золото Евгению Богачеву, а затем уедет обратно в Европу, вряд ли у руководителя казанского клуба останутся на баскетболиста какие-то обиды.

Ожидания от выступления Ксавьера Ратэна-Мэйса за УНИКС в предстоящем сезоне — запредельные в данную минуту. Но спешить с чрезмерно романтическими иллюзиями не стоит. Ведь на поверхности лежит недавний пример неудачного камбэка в Россию Ненада Димитриевича, который после катастрофического периода в «Олимпии Милан» снова вернулся в Единую лигу ВТБ. Однако в «Зените» македонец играл очень блекло, лишь изредка напоминая того Димитриевича, который принес практически в одиночку золото УНИКСу в 2023 году.

— Ратэн-Мэйс провел великолепный сезон в Красноярске. Но нужно понимать, что играть в «Енисее» и УНИКСе — это разные вещи. Разные команды, цели, уровни исполнителей внутри коллектива, видения тренеров, нюансы. Здесь мне бы хотелось провести параллели с Ненадом Димитриевичем. Когда он уходил в Евролигу и когда он потом возвращался из нее в «Зенит», я ждал, что Нено будет разрывать Единую лигу ВТБ. Потому что, когда он уходил в «Олимпию Милан» в 2024 году, на мой взгляд, он тогда был лучшим игроком в лиге. И вышло так, что эффектного возвращения у него не получилось. Вообще не пошло у него в «Зените». И тут такие моменты возникают, которые не всегда понятны зрителю. Как у тебя складываются отношения с тренером, командой. А есть ли подходящий под тебя игрок, а получилось ли у вас найти синергию друг с другом, создать и укрепить ее. И как бы в тебя ни верили, каким бы ты ни был классным, крутым игроком, с опытом концовок, с опытом матчей в плей-офф, если мы говорим о Димитриевиче, тем не менее все может пойти не так. Это ни в коем разе не предостережение, не какой-то спойлер, касающийся Ратэна-Мэйса. Я с интересом и оптимизмом смотрю на его будущее в УНИКСе, где, надеюсь, он раскроется, поможет клубу в достижении высоких целей. Я уверен, он точно усилит команду. Пускай он не получал много времени в Евролиге. Тем не менее, повторюсь, он играл за команды очень серьезного уровня, много взаимодействовал с яркими, опытными игроками. Ну и таланты Ратэна-Мэйса никуда не делись. Главное, чтобы у него в УНИКСе получилось их раскрыть, найти взаимопонимание с остальными игроками клуба, — отметил чемпион Евролиги в составе ЦСКА Иван Лазарев в разговоре с нашим изданием.

«Миле сможет подобрать ключи к Шаманичу»

Еще одним громким трансфером УНИКСа, помимо сделки с Ратэном-Мэйсом», можно считать переход тяжелого форварда Луки Шаманича из «Зенита». 26-летний хорватский игрок — с приличным опытом выступления в НБА и Евролиге. Но насколько Шаманич талантлив и поцелован баскетбольным Богом, настолько же он наделен непростым характером. Хорват вспыльчив, непокладист и несдержан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ он должен был стать главной звездой «Зенита». В итоге оказался чуть ли не самым проблемным игроком в составе «сине-бело-голубых». У форварда не сложились отношения ни с Деяном Радоньичем, ни Ростиславом Вергуном. В апреле Шаманич был близок к тому, чтобы разорвать контракт с «Зенитом», но все же остался в команде до конца сезона.

Впрочем, клубную прописку перед следующим сезоном в Единой лиге ВТБ балканец все же поменял. Как заявил Иван Лазарев корреспонденту «Реального времени», он искренне верит, что новый тренер УНИКСа Милан Каракаш найдет подход к земляку с трудным характером и встроит его удачно в систему игры казанской команды. А один из лидеров казанского клуба Джален Рейнольдс наверняка поможет Шаманичу с адаптацией.

— То, что Лука Шаманич показывал на площадке в составе «Зенита» и во время тренировочного процесса, — это могут быть разные вещи. Я лично общался с ним несколько раз, и у меня он вызвал вполне нормальные эмоции, ощущения. Молодой парень: хочет работать, помогать команде, смеется, шутит. Никакого негатива в мою сторону от него ни разу не было. Но мы не знаем, что может происходить на тренировках, в разговорах с тренерским штабом и так далее. Это внутренняя кухня, поэтому сложно сказать, почему у него случаются вот такие непростые отношения в командах («Баскония», «Зенит»). Как я уже говорил, думаю, Миле (Милан Каракаш) сможет подобрать к нему ключи, сможет его правильно поставить в команде. Если что, там есть старожил, Джален Рейнольдс. Он парень с характером, и еще каким. В последние сезоны у него проявляются сильные, менторские качества. Он очень много помогает ребятам настраиваться, держит их вместе. Иногда он, конечно, сам кипит, потому что очень эмоциональный человек. И если бы он не был таким, не получился бы баскетболист Джален Рейнольдс, которого мы хорошо знаем. У Рейнольдса был отличный дуэт с Бингэмом в прошлом сезоне, поэтому, полагаю, и с Шаманичем у него тоже получится построить хорошую связку на паркете, — сказал Лазарев.

Какую роль примерит на себя Адамс в УНИКСе?

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Брэндан Адамс был одним из ключевых звеньев атаки «Пармы». Вместе с младшим братом Джейленом Брэндан сиял на паркете в составе пермской команды. Во многом благодаря вкладу Адамсов «Парма» не только заняла пятую строчку в чемпионате, но и завоевала бронзу на турнире Winline Basket Cup.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В баскетбольных кругах дружно хвалят баскетбольный IQ Брэндана. Это классный разыгрывающий с хорошим броском и чувством паса. По своему амплуа Адамс — чистейший диспетчер. По идее, в УНИКСе, в системе игры Каракаша, он должен будет отвечать за дирижерство в нападении. Тем не менее эксперт Иван Лазарев не спешит с категоричными выводами, отмечая, насколько многопрофильными стали защитники в Единой лиге ВТБ за последние годы.

— Что касается Брэндана Адамса. Часто бывает так, что сначала мы видим игрока на одной позиции. А потом начинается сезон, какие-то перестановки, кто-то где-то не тянет, или случаются травмы, и человеку приходится перемещаться на другую позицию из-за дефицита кадров. В принципе, у нас в лиге наблюдается дефицит классических, традиционных разыгрывающих. По пальцам двух рук их можно пересчитать в нашем чемпионате. Идет сильный перекос в сторону позиции комбогард (комбо-защитник). То есть такой баскетболист может и разыграть атаку, и вывести мяч. Возможно, не так хорошо расставить всех игроков, но хорошо сыграть один в один, разыграть пик-н-роллы, создать моменты для результативных атак. Среди тех защитников, кто дирижирует, я бы вообще отметил Алексея Шведа. У него поменялся стиль игры, больше стало академичного, умного баскетбола. И Брэндан Адамс, вероятно, с Ксавьером Ратэном-Мэйсом тоже на себя какие-то новые роли примерят в УНИКСе. Никогда не знаешь, кто будет первой скрипкой в коллективе. Может случиться все что угодно. Вдруг Брэндан Адамс приедет в УНИКС и, как сумасшедшая собака, будет грызть всех, отрабатывать в защите, забирать свои минуты у того же Ратэна-Мэйса. Очень много интересных мыслей касательно будущего состава УНИКСа. Здесь можно долго рассуждать, фантазировать. Но все мы в конце концов узнаем в сезоне, кто как раскроется. Уверен, он будет очень интересным. Призываю с удовольствием всех смотреть российский баскетбол, — подытожил Иван Лазарев в разговоре с нашим изданием.