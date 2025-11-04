Байопик в стихах: театр Кариева показал поэтический спектакль о Роберте Миннуллине

Соавтором пьесы выступила дочь поэта Тансылу Сабирова

Трогательный эпизод: поэт знакомится с будущей женой. Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

Казанский театр имени Габдуллы Кариева показал спектакль «Гомер моңы»/«Мелодия жизни» о Роберте Миннуллине. Таких постановок о конкретных людях в этом сезоне татарский ТЮЗ представит целых пять. Историю поэта, журналиста, депутата написали его дочь Тансылу Сабирова и семейная пара драматургов — Булат и Айгуль Минкины.

Фонд как инициатор

Инициировал проект фонд «Счастливые истории» — Миннуллин был председателем их литературной премии «Глаголица». А еще написал воспоминания для сборника фонда «Кто сказал, что мы взрослые?», так и родилась идея. Кстати, с 2020-го у «Глаголицы» есть специальный приз имени Роберта Миннуллина.

— Для нас это больше чем спектакль — дань памяти и способ передать молодому поколению те вечные ценности, о которых он писал: семья, уважение, доброта. Нам пришлось пройти непростой путь: искать финансирование, партнеров, единомышленников, — говорит основатель фонда Ирина Хуснутдинова. — Мы выиграли грант Российского фонда культуры, что сделало возможным создание спектакля. Дочь поэта, Тансылу Сабирова, активно консультировала сценариста и присутствовала на репетициях. Я ей очень благодарна, а театр совершил настоящее чудо, воплотив задуманное.

Миннуллин родился в 1948 году, после КГУ работал в Казани. В частности, при нем газета «Яшь ленинчы» стала называться «Сабантуй». С 1990 по 2014 год был депутатом Госсовета РТ, возглавлял постоянную парламентскую комиссию по культуре и национальным вопросам, а также комиссии по установлению идентичности текстов законов Республики Татарстан на татарском и русском языках. Опубликовал более 30 книг. А в последние годы (Миннуллин скончался 27 марта 2020 года) внезапно стал звездой в социальных сетях, в которых публиковал стихотворения, причем много сатирических.

— Тансылу Робертовна сначала передала нам все книги, — вспоминает Булат Минкин процесс работы. — Мы с ней говорили, она рассказала о нем, озвучила его мысли. Потом мы с женой, учтя, что он был поэтом, решили сделать не просто стандартный байопик, а байопик в стихах. Долго искали форму. Эльдар не многое поменял, лишь добавил некоторые дополнительные сцены в переходах.

Ким Миннуллин в интернате. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Музы и Вдохновения

Эльдар Гатауллин, много играющий в театре как актер, уже поставил до этого 12 работ, среди которых есть и поэтический перформанс «100 Тукай», и история «Анна Ахматова: голоса времени».

На сцену он выводит десять человек, у большинства из которых по 4—6 ролей. Благодаря программке мы можем узнать, например, что Алсу Шакирова играет Музу, Деревенскую женщину, Городскую женщину, Ответственного секретаря и Ученика. Но каждый раз основная часть актеров превращается еще и в своеобразный хор, и в хореографическую группу из Муз и Вдохновений (танцы ставила Елена Музеева).

Не знаю, мое ли только это мнение, но Миннуллин в стихах очень любил использовать повторения. В спектакле герои также превращают некоторые фразы в подобие рефренов, акцентируя на них внимания и меняя их смысл с помощью интонации.

Главный герой воплощен в трех актерах. Это юный Баязид Каримов, представляющий внутреннего ребенка (и к концу спектакля трогательно зевающий). Рамиль Вафин — рассказчик, ребенок реки Сюнь, возле которой стихотворец вырос. Поэт работает с деталями, говорит он. И Айрат Шамс — мальчишка, студент, журналист, депутат, вечно глядящий на мир широко распахнутыми глазами, как будто постоянно удивляющийся реальности.

Сцена заполнена помостами, а в центре лестница ведет на самый верх, подсвеченный шарами. Музыка Ильяса Камала сходу задает сентиментальный тон. И актеры начинают путешествие через 12 отрывков — от детства до старости.

Актеры играют в спектакле в основном по 4-6 ролей. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Как Миннуллин не смог остаться только поэтом

Роберт Миннуллин в первую очередь поэт детский, поэтому цельно и удачно выглядит его деревенский период. Поэт вспоминает, как случайно поджег сарай, а мама не стала ругать. Как отправился с ней в интернат, а вместо него взяли брата Рима (Инсаф Халяутдинов), который вдали от дома забыл татарский, потом, к счастью, вспомнил. Интересно, кстати, что у Миннуллина было много братьев и сестер: Люция, Фан, Рим и Ким. Последний — самый известный, фольклорист и литературовед, долгое время возглавлявший Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова.

Но спектакль явно не для тех, кто захочет изучить жизнь Миннуллина за час с лишним. Тем не менее авторы стараются пройтись по основным пунктам. Вот он пишет стихи и упоминает учителя Шауката Галиева. Вот он знакомится с женой Кларой (студентка театрального училища Амина Хуснутдинова), дарит ей листок с признанием, а она набивает им туфли, чтобы удобнее было ходить. Хороший образ.

Но потом Миннуллин становится журналистом, хор актеров превращается в шумную редакцию, и на поэта обрушивается реальный мир детей, а значит — надо писать стихи не только веселые, но и грустные.

Один из публицистических сборников Миннуллина называется «Шагыйрь генә булып калалмадым». Он и сам признавался в интервью, что народ за него голосовал на депутатских выборах как за поэта. В спектакле Миннуллин всегда остается поэтом. «Я сентиментальный человек», — кричат его актеры.

И в эпизоде долгой депутатской жизни, которая на сцене пролетит словно миг, повторяется хаос журналистского отрывка, только на этот раз это не просто информационный поток. К Миннуллину пишут сотни просьб — помоги, помоги. Возможно, в этих эпизодах актерам не стоит спешить с темпоритмом, чтобы и зрители смогли разобраться в ситуации, прочувствовать ее. Вообще, в таком спектакле надо ценить слово — дожидаться, когда стихнет музыка, делать паузы, не торопиться.

Счастье в итоге находится не в карьере на высокой трибуне, а в семье и детях. А также, например, в известных песнях на слова Миннуллина — «Әнкәмнең догалары», «Гомерләр үтә», «Ак бураннар». Слушая их в минималистичных аранжировках, задаешься вопросом, что мешало спеть их также в свое время на эстраде.

В центре — условная лестница в небо. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Журналист, депутат. И поэт

Можно, наверное, только восхищаться, насколько родные поэта озабочены вопросом, чтобы его наследие не забылось. К примеру, мемориальная доска на доме, где он жил, появилась уже в 2022 году. До сих пор появляются посты в его личных аккаунтах в социальных сетях.

При этом хочется узнать больше именно о Миннуллине как журналисте и депутате. Но эти периоды оказываются в спектакле страшным мороком. Вероятно, сама форма поэтического перформанса не дает возможность уйти в сплошную документалистику, хотя сценка в интернате выполнена в этом стиле и спектакль от нее только выиграл.

Мешает чистому восприятию и тот факт, что сейчас в принципе к любому прозаику и поэту Татарстана старше 60, работавшему в Госсовете РТ, есть вопросы критического толка — в частности, о ситуации с татарским языком, превратившемся в факультативный. В интервью последних лет герой спектакля говорил об этом достаточно осторожно.

А потом из «стандартного байопика» «Мелодия жизни» превращается в спектакль о жизни советского поэта, пишущего на татарском, оказавшегося в авангарде реальности. О котором мы, в первую очередь, вспомним не через редакционные статьи и комиссии, а через строчки вроде:

«Я помню по раннему детству, Что яблок не знало село. На эти плоды наглядеться Не скоро еще довелось. Но вот из города как-то Яблоки папа привез. Сладким своим ароматом Они потрясали до слез». А в конце: «Нет уже детства в помине... Мне чудится некий укор: Такого ни дочке, ни сыну Я не дарил до сих пор!».

Спектакль предполагается возить и по Татарстану, и по родному для Миннуллина Башкортостану.