В Татарстане выдача кредитов в июне упала на 7%

По России падение составило 7,2%

Фото: Максим Платонов

В июне 2026 года в Татарстане было выдано 93,4 тыс. розничных кредитов, что на 7% меньше, чем в мае, когда показатель составлял 100,4 тыс. Такие данные приводятся в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выданных кредитов республика заняла 9-е место среди регионов России, сказано в исследовании.

В целом по стране в июне выдали 3,52 млн кредитов, что на 7,2% ниже показателя мая (3,80 млн). При этом по сравнению с прошлым годом количество кредитов выросло на 27,8%.

— В июне выдача кредитов гражданам сократилась и в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Среди регионов-лидеров по количеству выданных кредитов в июне — Москва (249,7 тыс.), Московская область (195,2 тыс.), Краснодарский край (140,5 тыс.), Санкт-Петербург (121,5 тыс.) и Тюменская область (117,6 тыс.). При этом самое серьезное снижение за месяц зафиксировано в Краснодарском крае (-11,5%), Белгородской (-8,7%) и Воронежской (-8,6%) областях.

Ранее каждый второй покупатель нового автомобиля стоимостью от 1 млн рублей в России использовал кредит.



Вадим Вахрушев