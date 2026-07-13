Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в нарушении режима прекращения огня
Это произошло после удара по аэропорту Саны
Йеменские хуситы заявили о завершении режима прекращения огня с Саудовской Аравией, обвинив Эр-Рияд в нарушении перемирия.
— Преступный саудовский режим нанес удар по аэропорту Саны, тем самым положив конец этапу деэскалации и режиму прекращения огня, — говорится в заявлении МИД хуситов.
3 июля хуситы уже заявляли, что саудовский военный самолет помешал посадке рейса из Ирана в Сану с 200 пассажирами. После приземления самолет вылетел обратно в Тегеран. На борту находилась делегация хуситов, направлявшаяся на церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи, сообщало AFP.
Режим прекращения огня между хуситами и Саудовской Аравией был установлен в апреле 2022 года и неоднократно продлевался.
Ранее США отвели свои авианосцы от побережья Ирана и Йемена.
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