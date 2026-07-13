В Казани организуют гонки на драконьих лодках

В рамках Международного форума «РОСТКИ»

Фото: Артем Дергунов

16 августа в Казани в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдут гонки на драконьих лодках. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Соревнования будут проходить на специально оформленных лодках, которые украшены изображениями драконов — головой и хвостом. Каждая команда состоит из барабанщика, задающего ритм, десяти гребцов и рулевого. Согласно правилам, в команде должна быть хотя бы одна женщина. В каждом заплыве участвуют шесть лодок, а победителем становится экипаж, первым пересекающий финишную линию.

Ранее сообщалось, что китайская компания планирует локализовать производство цифровых панелей в Татарстане.

Никита Егоров