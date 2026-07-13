С торгов за 11,6 млн рублей продали конфискованный у экс-судьи арбитража РТ BMW X7

Аукцион по второй иномарке ВИП-ответчика по антикоррупционному иску признали несостоявшимся

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня на портале ГИС «Торги» обнародовали результаты торгов по антикоррупционному лоту из Татарстана. Изъятый приставами у бывшего судьи Арбитража Татарстана Аделя Минапова BMW X7 выкуплен СМП «Портал» за 11 млн 631 тысячу рублей — на миллион дороже стартовой цены, выяснило «Реальное время».

Торги проходили в минувшую пятницу на электронной площадке «РТС тендер», свои ценовые предложения направляли семь участников.

ООО «Строительно-монтажное предприятие «Портал» зарегистрировано в Казани, в его активе — свыше 90 госконтрактов на 20 млрд рублей. В числе крупных заказчиков — ГИСУ и Главстрой Татарстана, а также дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и соцзащиты Москвы.

Назначенный на этот же день электронный аукцион по продаже второй иномарки Минаповых — Mercedes-Benz AMG (Гелендваген) 2021 года выпуска — не состоялся, ввиду отсутствия заявок. Стартовая цена этого лота превышала 15,6 млн рублей. Дата новых торгов пока не назначена.

Напомним, оба автомобиля были выставлены на продажу еще до вступления в силу решения суда. 18 мая Советский райсуд Казани полностью удовлетворил иск прокурора Татарстана Альберта Суяргулова на 207,7 млн рублей к Аделю Минапову, его жене (по документам — бывшей), теще Амине Хуснутдиновой и ее сестре Расиме Гараевой. В указанную сумму вошли 16 объектов недвижимости в Казани и Иннополисе, две иномарки, уже доехавшие до торгов, а также 62 млн рублей — доход от сдачи недвижимости в аренду и стоимость уже отчужденного имущества. При этом по иномаркам и деньгам судья в резолютивной части прописал — немедленное взыскание. На этом пункте в прениях настаивала начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Лилия Фаттахова, указывая, что после подачи иска ответчики вывели со своих счетов наличными 13 млн рублей.

Примечательно, что в свое время оба автолота приобретались дешевле нынешней стартовой цены — за 11,8 и 9,9 млн рублей соответственно. Оба оформлялись в собственность тещи Минаповой, не имевшей водительских прав.

Решение райсуда обжаловано стороной ответчиков.