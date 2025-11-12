К юбилею Салиха Сайдашева в Казани откроют музей композитора и покажут спектакль

Кариевский театр вновь объединил силы с драматургом Айдаром Ахмадиевым

Фото: Миляуша Кашафутдинова

К 125-летию Салиха Сайдашева в Казани наконец вновь откроется музей композитора — после реставрации и ремонта помещения. Об этом сообщил директор учреждения Айдар Ахмадиев. А на этой неделе театр Кариева представит спектакль «Тынлык»/«Молчание» — о жизни автора выдающихся музыкальных произведений. Пьесу написал Ахмадиев, вдохновившись повестью Амирхана Еники, а поставила спектакль режиссер Виктория Печерникова.

Сначала актеры, потом текст

Общаясь с журналистами, директор Кариевского театра Ильнур Гайниев отметил, что у труппы сейчас горячая пора: буквально две недели, как вышел спектакль, тоже биографический, про поэта Роберта Миннуллина. А постановка про Сайдашева — третья в сезоне.

Виктория Печерникова родилась в Москве, окончила оперное отделение школы «Галина Вишневская» и актерский факультет Института современного искусства, а потом поступила в ГИТИС. Гайниев услышал о ней на Большом детском фестивале, добыл телефон. При этом произведение выбирал долго.

— Когда мы брались за произведение, мы даже не особо вспомнили, что у Сайдашева юбилей, — рассказывает Гайниев. — 3 декабря ему исполняется 125 лет. Это символичное совпадение. Это будет праздник не только для нашего театра, а для многих композиторов, творческого, музыкального, татарского мира.

Как отмечает Айдар Ахмадиев, с Печерниковой он встретился летом, а пьесу написал за две недели. Но сначала провели отбор актеров, а уже после Ахмадиев занялся текстом:

— С каждым артистом мы общались, пытались понять, что это за человек, с кем нам хочется отправиться в путешествие по жизни и судьбе Салиха Замалетдиновича и барышни Гуляндам, — рассказала Печерникова.

Она признается, что ранее не слышала про Сайдашева, но продолжает его изучать и сейчас:

— Материала всегда недостаточно. Мне недавно принесли два новых сборника с нотами. Я пианистка, сидела и разбирала их.

Ахмадиев при этом, как директор музея, придумал уличный променад «Сайдаш урамга чакыра» («Сайдаш зовет на улицу»), в котором участвуют кариевцы.

«Молчание» вдохновлено во многом повестью Амирхана Еники «Воспоминания барышни Гуляндам», в которой описывается история первой любви: ученица, учитель. В 2018-м повесть вывел на сцену Тинчуринский театр. Стоит напомнить, что также в театре на Горького, 13 шел экспериментальный «Сайдаш. Йокысызлык»/«Сайдаш. Бессонница», созданный Резедой Гариповой и Луизой Янсуар, где действие происходило во множестве помещений здания.

Айдар Ахмадиев открывает музей, но нашел время для пьесы. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Будем собирать пазл

В спектакле «Молчание», название которого вдохновлено своеобразной стеной молчания, которая выросла вокруг композитора, когда его ближайшее окружение забрал НКВД, играют 14 актеров. В ходе репетиций они брали уроки игры на пианино, вокала в колледже имени Аухадеева. Музыку написала Миляуша Хайруллина, которая с Ахмадиевым создала оперу «Кави-Сарвар».

Фишка пьесы в том, что действие одновременно происходит в 1918, 1963, 1949 и 1980 годах, причем всех Сайдашей играет один человек. Также на сцене окажется революционер Шамиль Усманов, драматург Фатхи Бурнаш, актрисы Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская и Ашраф Синяева.

Про Сайдашева несколько раз ставили спектакли. Этот, к примеру, шел в Тинчуринском. Рамис Назмиев

— Действие идет не по хронологии, зрителю надо будет собрать пазл. Не досмотрев спектакль, он не сможет раскрыть его смысл, — указал Ахмадиев.

Отметим, что и Амирхана Еники Кариевский тоже ставил — в этом году у них вышел спектакль «Матурлык» («Красота») в инсценировке Булата Минкина от режиссера Егора Чернышова.

— С технической стороны это был непростой спектакль, — заметил Гайниев. — Нужно два дня для сборки сцены. Участвуют приглашенные актеры. С точки зрения финансов он себя оправдал. Почему Еники? Когда мы выбирали произведения, у нас барьера не было. Ахмадиев не впервые у нас работает, к тому же он возглавляет музей Сайдашева.

И музей Сайдашева, последние годы работавший как концертная и лекционная площадка, полноценно откроется 3 декабря. Как пояснил Ахмадиев, основная экспозиция будет посвящена жизни и творчеству Салиха Сайдашева.

— Генетический код Сайдашева ощущается в каждом новом поколении композиторов, — добавил директор. — Поэтому наш музей будет посвящен татарской музыке XX века.

В планах Кариевского — спектакль о Фарите Хабибуллине (справа внизу). Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кого еще увековечат на сценах театров

Можно сказать, что сейчас татарские театры заявили новый тренд документальных спектаклей. Камаловский театр показал свои версии о жизни Габдуллы Тукая и Альфии Авзаловой.

Кариевский театр после Миннуллина и Сайдашева серию биографических спектаклей также не закончит. Далее ожидается постановка о Фариде Хабибуллине, создателе татарского ТЮЗа. Грант на спектакль «Хәбибуллин хыяллары»/«Мечты Хабибуллина» запрашивал на конкурсе «Үз телем» в этом августе актер Кариевского Булат Гатауллин.

Как он пояснял тогда, театру хочется сделать полудокументальный-полухудожественный спектакль, в основе которого — попытка поставить «Неоконченную пьесу для механического пианино», к которому сохранились костюмы. Есть видео, как кариевцы для этого ездили учиться к Олегу Табакову и Олегу Ефремову.

При этом рекордсменом по количеству документальных постановок остается Набережночелнинский драматический театр, который показывает их в рамках проекта «Тут такое дело…» («Хәл бу ки...»): Хасан Туфан, Фатих Карим, Муса Джалиль, тот же Салих Сайдашев. В планах — художник Ахсан Фасхетдинов, певец Хайдар Бигичев, композитор Сара Садыкова. И наиболее амбициозный проект — спектакль о Минтимире Шаймиеве. Как рассказывал прессе худрук театра Олег Киньзягулов, предварительное согласование они получили. Завлит Айгуль Ахметгалиева сообщила, что сейчас она с Киньзягуловым занимается изучением материалов.

Как отмечают в частных разговорах драматурги, основная проблема постановок об известных личностях — это авторизация со стороны родственников. Это продемонстрировал показанный на фестивале «Аркадаш» спектакль «Мин түгел» («Это не я») о поэтах Кларе Булатовой и Хасане Туфане. При общей благодушной атмосфере их знакомые утверждали, что полностью эта тема не раскрыта, — забывая, очевидно, что речь идет не об историческом исследовании, а о творческом вдохновении.