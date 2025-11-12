К юбилею Салиха Сайдашева в Казани откроют музей композитора и покажут спектакль
Кариевский театр вновь объединил силы с драматургом Айдаром Ахмадиевым
К 125-летию Салиха Сайдашева в Казани наконец вновь откроется музей композитора — после реставрации и ремонта помещения. Об этом сообщил директор учреждения Айдар Ахмадиев. А на этой неделе театр Кариева представит спектакль «Тынлык»/«Молчание» — о жизни автора выдающихся музыкальных произведений. Пьесу написал Ахмадиев, вдохновившись повестью Амирхана Еники, а поставила спектакль режиссер Виктория Печерникова.
Сначала актеры, потом текст
Общаясь с журналистами, директор Кариевского театра Ильнур Гайниев отметил, что у труппы сейчас горячая пора: буквально две недели, как вышел спектакль, тоже биографический, про поэта Роберта Миннуллина. А постановка про Сайдашева — третья в сезоне.
Виктория Печерникова родилась в Москве, окончила оперное отделение школы «Галина Вишневская» и актерский факультет Института современного искусства, а потом поступила в ГИТИС. Гайниев услышал о ней на Большом детском фестивале, добыл телефон. При этом произведение выбирал долго.
— Когда мы брались за произведение, мы даже не особо вспомнили, что у Сайдашева юбилей, — рассказывает Гайниев. — 3 декабря ему исполняется 125 лет. Это символичное совпадение. Это будет праздник не только для нашего театра, а для многих композиторов, творческого, музыкального, татарского мира.
Как отмечает Айдар Ахмадиев, с Печерниковой он встретился летом, а пьесу написал за две недели. Но сначала провели отбор актеров, а уже после Ахмадиев занялся текстом:
Она признается, что ранее не слышала про Сайдашева, но продолжает его изучать и сейчас:
— Материала всегда недостаточно. Мне недавно принесли два новых сборника с нотами. Я пианистка, сидела и разбирала их.
Ахмадиев при этом, как директор музея, придумал уличный променад «Сайдаш урамга чакыра» («Сайдаш зовет на улицу»), в котором участвуют кариевцы.
«Молчание» вдохновлено во многом повестью Амирхана Еники «Воспоминания барышни Гуляндам», в которой описывается история первой любви: ученица, учитель. В 2018-м повесть вывел на сцену Тинчуринский театр. Стоит напомнить, что также в театре на Горького, 13 шел экспериментальный «Сайдаш. Йокысызлык»/«Сайдаш. Бессонница», созданный Резедой Гариповой и Луизой Янсуар, где действие происходило во множестве помещений здания.
Будем собирать пазл
В спектакле «Молчание», название которого вдохновлено своеобразной стеной молчания, которая выросла вокруг композитора, когда его ближайшее окружение забрал НКВД, играют 14 актеров. В ходе репетиций они брали уроки игры на пианино, вокала в колледже имени Аухадеева. Музыку написала Миляуша Хайруллина, которая с Ахмадиевым создала оперу «Кави-Сарвар».
Фишка пьесы в том, что действие одновременно происходит в 1918, 1963, 1949 и 1980 годах, причем всех Сайдашей играет один человек. Также на сцене окажется революционер Шамиль Усманов, драматург Фатхи Бурнаш, актрисы Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская и Ашраф Синяева.
— Действие идет не по хронологии, зрителю надо будет собрать пазл. Не досмотрев спектакль, он не сможет раскрыть его смысл, — указал Ахмадиев.
Отметим, что и Амирхана Еники Кариевский тоже ставил — в этом году у них вышел спектакль «Матурлык» («Красота») в инсценировке Булата Минкина от режиссера Егора Чернышова.
— С технической стороны это был непростой спектакль, — заметил Гайниев. — Нужно два дня для сборки сцены. Участвуют приглашенные актеры. С точки зрения финансов он себя оправдал. Почему Еники? Когда мы выбирали произведения, у нас барьера не было. Ахмадиев не впервые у нас работает, к тому же он возглавляет музей Сайдашева.
И музей Сайдашева, последние годы работавший как концертная и лекционная площадка, полноценно откроется 3 декабря. Как пояснил Ахмадиев, основная экспозиция будет посвящена жизни и творчеству Салиха Сайдашева.
— Генетический код Сайдашева ощущается в каждом новом поколении композиторов, — добавил директор. — Поэтому наш музей будет посвящен татарской музыке XX века.
Кого еще увековечат на сценах театров
Можно сказать, что сейчас татарские театры заявили новый тренд документальных спектаклей. Камаловский театр показал свои версии о жизни Габдуллы Тукая и Альфии Авзаловой.
Кариевский театр после Миннуллина и Сайдашева серию биографических спектаклей также не закончит. Далее ожидается постановка о Фариде Хабибуллине, создателе татарского ТЮЗа. Грант на спектакль «Хәбибуллин хыяллары»/«Мечты Хабибуллина» запрашивал на конкурсе «Үз телем» в этом августе актер Кариевского Булат Гатауллин.
Как он пояснял тогда, театру хочется сделать полудокументальный-полухудожественный спектакль, в основе которого — попытка поставить «Неоконченную пьесу для механического пианино», к которому сохранились костюмы. Есть видео, как кариевцы для этого ездили учиться к Олегу Табакову и Олегу Ефремову.
При этом рекордсменом по количеству документальных постановок остается Набережночелнинский драматический театр, который показывает их в рамках проекта «Тут такое дело…» («Хәл бу ки...»): Хасан Туфан, Фатих Карим, Муса Джалиль, тот же Салих Сайдашев. В планах — художник Ахсан Фасхетдинов, певец Хайдар Бигичев, композитор Сара Садыкова. И наиболее амбициозный проект — спектакль о Минтимире Шаймиеве. Как рассказывал прессе худрук театра Олег Киньзягулов, предварительное согласование они получили. Завлит Айгуль Ахметгалиева сообщила, что сейчас она с Киньзягуловым занимается изучением материалов.
Как отмечают в частных разговорах драматурги, основная проблема постановок об известных личностях — это авторизация со стороны родственников. Это продемонстрировал показанный на фестивале «Аркадаш» спектакль «Мин түгел» («Это не я») о поэтах Кларе Булатовой и Хасане Туфане. При общей благодушной атмосфере их знакомые утверждали, что полностью эта тема не раскрыта, — забывая, очевидно, что речь идет не об историческом исследовании, а о творческом вдохновении.
