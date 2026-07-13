«Это больше площади княжества Монако и в пять раз больше площади Ватикана»

Главы районов Казани рассказали о ходе реализации программы «Наш двор»

«С 2020 года мы благоустроили 456 дворов площадью более 2 миллионов квадратных метров. Это больше площади княжества Монако и в пять раз больше площади Ватикана», — нескромно отметил достижения Вахитовского и Приволжского районов их глава Альберт Салихов. Ново-Савиновский район получит еще одну площадку для выгула собак, а в Советском реализовывают крупнейший в городе проект комплексного благоустройства, рассчитанный на 16 дворов, и создание новой прогулочной зоны. Подробнее о том, как идет реализация финального года программы «Наш двор» и кто стал аутсайдером в переработке мусора, — в материале «Реального времени».

В Ново-Савиновском районе появится еще одна площадка для выгула собак

— Многие уже подзабыли, какие базовые проблемы приходилось нам решать 15 лет назад: темные дворы, разбитый асфальт, просто отсутствие детских и спортивных площадок. И сегодня вкупе с ремонтом многоквартирных домов мы получили мощный эффект. И мы это видим по статистике: накал жалоб по этому направлению, по состоянию дворов, домов кардинально изменился и, конечно же, снизился, — отметил на еженедельном аппаратном совещании в мэрии Казани глава исполкома города Рустем Гафаров.

В городе продолжается реализация республиканской программы «Наш двор». При этом, по заявлению раиса Татарстана Рустама Минниханова, программу планируют завершить в 2026 году и потратить последние 10 млрд рублей финансирования.

По словам Гафарова, за 7 лет реализации «Нашего двора» преобразования затронули порядка 700 тысяч жителей Казани. В 2026 году работы ведутся сразу во всех районах города: там благоустраивают 245 дворовых территорий.



В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах за годы реализации программы благоустроили 253 двора. По словам главы администрации Рената Шамсутдинова, в этом году работы ведутся еще в 45 дворах. На эти цели направлено почти 166 млн рублей. Программа затронет более 42 тыс. жителей: планируется обновить около 191 тыс. кв. метров асфальтового покрытия и установить 1 260 опор наружного освещения. На сегодняшний день полностью завершены работы в 20 дворах, общая готовность программы достигла 82%. Завершить все работы планируют к середине августа.

— Работая над обновлением дворов, мы стараемся формировать целостную комфортную, эстетическую и завершенную среду, которая удовлетворяет потребностям жителей. Так, по аналогии со двором по адресу ул. Фатыха Амирхана, 41, жители которого выступили с предложением создать первую в Татарстане специализированную площадку для выгула четвероногих друзей, в другом дворе Ново-Савиновского района создается второе подобное пространство для собак, — рассказал Шамсутдинов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В Кировском и Московском районах с 2020 года благоустроили 550 дворов. В этом году обновление затронет еще 21 дворовую территорию, где проживают почти 2,8 тыс. человек. Как сообщил глава администрации Владимир Жаворонков, сейчас дорожные работы полностью завершены на двух объектах, еще на 12 продолжаются.

Одним из крупнейших объектов станет двор между домами №10 и 14 по улице Академика Королева. Здесь обновят асфальт, увеличат количество парковочных мест, оборудуют новую контейнерную площадку, современную детскую игровую и спортивную зоны, а также создадут парковое пространство с прогулочными дорожками, теннисным столом и местами для отдыха.

Самая большая благоустроенная территория и самый большой объем работ

— С 2020 года мы благоустроили 456 дворов площадью более 2 миллионов квадратных метров. Это больше площади княжества Монако и в пять раз больше площади Ватикана, — рассказал о результатах реализации программы в Вахитовском и Приволжском районах Альберт Салихов.

2026 год стал рекордным для этих административных частей города. В финальный год программы реализуется самый большой объем работ за все время ее действия — 104 двора одновременно, где проживают почти 25 тыс. человек. Работы ведутся на площади более 167 тысяч квадратных метров, а в 36 дворах они уже завершены. По данным главы районов, освещенность района во дворах на данный момент составляет 75%, а также сделано 15 километров безопасных дорог для школьников от дома до учебных учреждений.

Всего в этом году состоялось 209 встреч с жителями и архитекторами: например, жители десяти дворов — на улицах Япеева, Щапова, Муштари — выбрали мощение брусчаткой вместо асфальта, а во дворе дома №7 по улице Тихомирнова появился мурал, посвященный семье и преемственности поколений. В Приволжском районе к его 70-летию создают общественное пространство, рассказывающее об истории территории, рассказал Салихов.



В Советском районе Казани по программе «Наш двор» реализуют крупнейший в городе проект комплексного благоустройства. Работы охватывают квартал между улицами Красной Позиции, Гвардейской, Аделя Кутуя и Гастелло, где объединены 16 дворов, 20 многоквартирных домов и проживают около трех тысяч человек. О ходе реализации программы на аппаратном совещании рассказал исполняющий обязанности главы администрации Советского района Андрей Яковлев. Проект получил название «Прогулка с историей».

— Сегодня мы выходим за рамки отдельных дворов и смотрим на развитие территорий комплексно. Яркий пример — Советский район, где новая прогулочная зона на улице Красной Позиции стала логичным продолжением сквера «Студенческий» и комфортными маршрутами свяжет улицы Аделя Кутуя и Николая Ершова, — отметил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Известно, что концепцию благоустройства разработали студенты архитектурных специальностей Казанского федерального университета.

Всего в 2026 году по программе «Наш двор» в Советском районе благоустраивают 75 дворов, объединяющих 147 многоквартирных домов, где проживают около 30 тыс. человек. Общая площадь дорожных работ составляет 175 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день их готовность достигла 56%: в 42 дворах асфальтирование завершено, в шести объектах работы находятся на финальной стадии, еще в 12 продолжается устройство нового покрытия.

Еще одно преобразование во дворах — «желтые сетки»

Еще одну частью благоустройств глава исполкома отметил отдельным блоком — сортировка мусора. По состоянию на 10 июля желтые сетчатые контейнеры для вторсырья установлены на 2 тысячах контейнерных площадок — с начала года количество таких площадок увеличилось на 551, или на 20%. Как сообщил на аппаратном совещании генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов, сейчас без контейнеров для раздельного сбора остаются 654 площадки. На 371 из них перед установкой необходимо провести модернизацию или расширение.

— Мы уже закупили необходимое количество контейнеров, чтобы полностью обеспечить ими город. Сейчас работа ведется совместно с управляющими организациями и районными администрациями, — рассказал Чекашов.

Предположительно, речь идет об аутсайдерах города — Вахитовском и Приволжском районах, оснащенность которых составляет 69 и 71% соответственно при средних показателях по городу в 76%. Для сравнения: лидером города является Авиастроительный район с показателем 91%, на втором месте Кировский район — 85%.

— Вахитовский и Приволжский — отстающие. Я прошу здесь, Альберт Иршатович, активизировать работу вместе с комитетом [ЖКХ, — прим. ред.]. Понимаю, что это в основном ТСЖ и ЖСК, но Приволжский район 71% тоже не красит. Поэтому я прошу здесь вместе отработать, — обратился руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров к главе двух районов Альберту Салихову после доклада Чекашова.



Чекашов отметил, что для развития раздельного сбора отходов важно не только устанавливать новые контейнеры, но и увеличивать объемы переработки вторсырья. По планам Минприроды России, к 2030 году долю отходов, которые возвращаются во вторичный оборот, должны увеличить до 25%. Для этого в Казани планируют и дальше расширять сеть контейнеров для раздельного сбора, открывать новые пункты приема вторсырья, проводить экологические акции и образовательные проекты, а также сотрудничать с предприятиями по переработке отходов.

— Главная задача для города — это снижение объемов мусора. В Казани ежедневно на полигон ТБО выводятся от 1600 до 1800 тонн отходов. И при таком темпе ресурсы имеющихся полигонов будут полностью исчерпаны уже через два года. Поэтому для нас раздельный сбор мусора — это не только экологический тренд, это просто острая необходимость. <..> Плечо вывоза с учетом экономики, с учетом роста цен на топливо дорожает, — отметил руководитель исполкома Рустем Гафаров, поручив профильным ведомствам «проработать возможности поддержать всех предпринимателей, которые занимаются вторичной переработкой».