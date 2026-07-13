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Полиция задержала экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина*

15:38, 13.07.2026

Его везут в отдел полиции в Долгопрудном

Полиция задержала экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина*
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Полиция задержала политика и бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина* в Подмосковье. Об этом сообщил сам политик.

— Пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного, — написал Надеждин* в своих социальных сетях.

Причины задержания пока не называются. Ранее Минюст России включил политика Бориса Надеждина* в реестр иностранных агентов.

Вадим Вахрушев
Справка

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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