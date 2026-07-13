Полиция задержала экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина*
Его везут в отдел полиции в Долгопрудном
Полиция задержала политика и бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина* в Подмосковье. Об этом сообщил сам политик.
— Пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного, — написал Надеждин* в своих социальных сетях.
Причины задержания пока не называются. Ранее Минюст России включил политика Бориса Надеждина* в реестр иностранных агентов.
Справка
* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».