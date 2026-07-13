В Челнах назначен новый начальник управления МЧС Татарстана

Игорь Руцкий сменит на посту Рафаиля Зиятдинова, который руководил ведомством с 2011 года

Фото: взято с сайта nabchelny.ru

Начальником управления МЧС по Набережным Челнам стал Игорь Руцкий, который был представлен мэром города Наилем Магдеевым на еженедельном совещании.

Как отметил градоначальник, Руцкий ранее занимал должность начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в одном из подразделений КАМАЗа.

— Прошу вас тепло его встретить, — добавил Магдеев.

Мэр также перечислил первоочередные задачи, стоящие перед новым руководителем. Они касаются состояния защитных сооружений, а также вопросов обучения и информирования жителей нашего города.

Игорю Руцкому 62 года, он родился в Мурманской области. Он имеет три высших образования в областях «инженер-физик-теплоэнергетик», «пожарная безопасность» и «юриспруденция». Более 20 лет он работал в правоохранительных органах на руководящих должностях, а до назначения возглавлял штаб ГО и ЧС в ЦИКТ ПАО «КАМАЗ». У него есть государственные награды, в том числе медали «За отличие в службе» различных степеней.

Руцкий сменит на посту Рафаиля Зиятдинова, который руководил ведомством с 2011 года и по-прежнему указан в этой роли на официальном сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что первый замминистра экономразвития Башкортостана покинул пост.

Никита Егоров