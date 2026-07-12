Сильные дожди, грозы и ветер до 22 м/с обещают татарстанцам 13 июля

Спасатели рекомендуют не укрываться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и вблизи линий электропередачи

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане ночью и днем 13 июля 2026 года прогнозируются неблагоприятные погодные условия. На территории республики, а также в Казани ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град.

По данным Гидрометцентра РТ, местами возможны кратковременные усиления ветра до 17–22 метров в секунду. В ночные и утренние часы также прогнозируется туман.

Жителей региона призывают соблюдать осторожность во время непогоды. Спасатели рекомендуют не укрываться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и вблизи линий электропередачи. Напомним, что в Китае из-за тайфуна «Бави» эвакуировали около 2,4 млн человек.

Наталья Жирнова