Рекорды по ЕГЭ в Татарстане растут, а места в старших классах сокращаются

В Минобрнауки республики считают, что большинству школьников ни к чему высшее образование

Фото: Максим Платонов

Результаты выпускных экзаменов в Татарстане в 2026 году улучшились по большинству предметов, а число стобалльных работ достигло 460. Подводя итоги экзаменационной кампании, министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин также прокомментировал ситуацию с приемом выпускников девятых классов в десятые, признав, что в министерство поступают жалобы от родителей. Подробности — в материале «Реального времени».

ЕГЭ прибавил почти по всем предметам

В Татарстане по итогам основной экзаменационной кампании 2026 года выросли результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по большинству предметов естественно-научного цикла. Как сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, средние баллы по всем предметам оказались выше общероссийских, а по литературе и химии преимущество достигло восьми баллов.

Наиболее заметный рост республика показала по профильной математике, физике, информатике и биологии. Средний балл по профильной математике составил 71,2, по физике — 71,7, по информатике — более 64, по биологии — 62,5. Все эти показатели превышают средние по стране, а по сравнению с прошлым годом улучшились результаты по профильной математике (+2,8 балла), физике (+7,8), информатике (+3,5) и биологии (+1,3).

Татарстан также сохранил позиции одного из лидеров страны по числу максимальных результатов. На сегодняшний день получено 460 стобалльных работ от 408 выпускников, из них два школьника набрали по 300 баллов, 48 — по 200 баллов, еще 358 человек стали стобалльниками.

По словам министра, значительно выросло число максимальных результатов по математике, физике, биологии, а также более чем вдвое — по русскому и английскому языкам. Также сократилось число районов, где нет стобалльников, теперь их только восемь: Агрызский, Алексеевский, Атнинский, Менделеевский, Мензелинский, Спасский, Тетюшский и Ютазинский. Абсолютным лидером среди учителей по числу стобалльников стал Кирилл Михайлович Сергеев — преподаватель математики лицея №131 Вахитовского района Казани: 15 его выпускников достигли 100-балльного результата.

Всего в 2026 году выпускные экзамены для 11-классников сдавали более 18 тысяч татарстанских школьников. Годом ранее их количество было равно 16,5 тысячи человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом некоторое влияние на итоговые экзаменационные результаты могли оказать экстренные эвакуации, прошедшие в ряде школ Казани, а также в Арском, Нижнекамском и Елабужском районах. «Ракетную опасность» в этих частях республики объявляли 22 и 23 июня, в общей сложности с экзаменов было эвакуировано порядка 1,3 тысячи детей.

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Рост результатов ЕГЭ в министерстве связывают прежде всего с изменением структуры выбора экзаменов. По словам Ильсура Хадиуллина, в республике увеличилось число выпускников, сдающих физику, профильную математику, биологию и информатику. Доля школьников, выбравших естественно-научные дисциплины, профильную математику и информатику, достигла 39,7% при плановом показателе 38%, установленном в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Министр объяснил такую динамику сразу несколькими факторами. Один из них — реализация республиканских проектов «Физматпрорыв» и «Физхимпрорыв», которые должны повысить интерес школьников к техническим и естественно-научным дисциплинам. Одновременно влияние оказывают изменения правил поступления в высшие учебные заведения. В частности, почти вдвое выросло число студентов колледжей, сдающих ЕГЭ для поступления в университеты по направлениям, не совпадающим с полученной специальностью.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению ведомства, именно увеличение числа участников по профильным предметам уже отражается на качестве результатов. По сравнению с прошлым годом средний балл вырос по профильной математике, физике, информатике и биологии, а Татарстан сохранил показатели выше среднероссийских практически по всем дисциплинам. В республике намерены продолжить эту работу: вклад каждого муниципалитета в выполнение показателей по естественно-научным предметам будет отдельно проанализирован, чтобы определить дальнейшие направления развития школьного образования.

Не забывают в Татарстане и про денежную мотивацию школьников. Выпускников текущего года с максимальными результатами на ЕГЭ ждет материальное поощрение от Минобра — по 15, 25 и 35 тысяч рублей соответственно показателям.

«Мы не имеем права не принимать»: что министр сказал о десятых классах

Несмотря на то, что брифинг был посвящен итогам государственной аттестации, одним из самых обсуждаемых стал вопрос о приеме выпускников девятых классов в десятые. Отвечая на него, Ильсур Хадиуллин публично подтвердил, что подобные жалобы от родителей поступают в министерство.

— Каждый гражданин Российской Федерации имеет право продолжить обучение в десятом классе. Мы не имеем права не принимать. Я об этом говорю громко, официально, — заявил министр.

При этом глава ведомства подчеркнул, что необходимо разбираться в каждом конкретном случае индивидуально, а отказ из-за нехватки мест для школьников с хорошей успеваемостью недопустим.

Отдельно Хадиуллин раскритиковал практику некоторых школ, которые после выпуска нескольких девятых классов открывают только один десятый. По его словам, если есть заявления от родителей, школы должны формировать необходимое количество профильных или универсальных классов. «Закончили пять девятых классов, а формируют один десятый класс. Это недопустимо», — заметил министр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Между тем в 2024 году экзамены после девятого класса сдавали 43 909 школьников (нынешние 11-классники), до выпускного ЕГЭ-2026 в 11-м классе из них добрались лишь 16 546 школьников. В 2026 году на ГИА среди девятиклассников пошли 48 474 выпускника.

Вместе с тем глава Минобрнауки республики дал понять, что далеко не всем школьникам после девятого класса стоит стремиться продолжить обучение в школе. Министр считает, что для части татарстанских школьников получение рабочей профессии может стать более успешной образовательной траекторией, чем обучение в старших классах и последующая сдача ЕГЭ.

Именно поэтому Татарстан в этом году участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования, в рамках которого часть выпускников девятых классов получила возможность сдавать только два обязательных экзамена для поступления в колледжи.



Таким образом, республика одновременно решает две задачи: добивается роста результатов ЕГЭ и последовательно ориентирует значительную часть выпускников девятых классов на получение СПО.