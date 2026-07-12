Каждый второй новый автомобиль от 1 млн рублей в России покупается в кредит

Высокая кредитная активность зафиксирована среди покупателей Belgee (75%), Changan (73%), Chery (69%), Jetour (68%) и Haval (62%)

Фото: Максим Платонов

Каждый второй покупатель нового автомобиля стоимостью от одного миллиона рублей использует заемные средства для совершения сделки. Эксперты «Авито Авто» выяснили, что доля кредитов в ретейле составляет 50%, причем большинство россиян (67%) изначально планируют покупку с использованием целевого займа.

Для покупки машин покупатели чаще всего комбинируют источники средств: собственные накопления используют 55% респондентов, а бюджет каждого пятого (19%) дополняется деньгами от продажи предыдущего авто. В целом по рынку, согласно данным агентства «Автостат» и Frank RG, средняя доля кредитных продаж чуть ниже общероссийского показателя «Авито» и составляет 46%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наиболее высокая кредитная активность зафиксирована среди покупателей Belgee (75%), Changan (73%), Chery (69%), Jetour (68%) и Haval (62%).

Главной причиной оформления кредита респонденты назвали нехватку собственных средств до полной суммы (38%).

При этом клиенты премиум-сегмента чаще закрывают сделки за счет собственных накоплений, считают аналитики.

Ранее стало известно, что банки в июне отклонили почти 75% заявок на потребкредиты в Татарстане.

Зульфат Шафигуллин