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Зеленский заявил об обновлении кабинета министров Украины

15:15, 12.07.2026

Он предложил премьер-министру Юлии Свириденко занять новое направление, связанное с взаимодействием с одним из ключевых партнеров Украины

Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках в правительстве Украины. По его словам, изменения необходимы для реализации обновленной политической стратегии страны, сообщает RT.

Зеленский сообщил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Юлией Свириденко и пришел к выводу о необходимости обновления состава кабинета министров. Зеленский поблагодарил ее за работу на посту главы правительства и предложил занять новое направление, связанное с взаимодействием с одним из ключевых партнеров Украины.

Он также отметил, что рассчитывает провести необходимые кадровые изменения совместно с парламентом. Кроме того, перестановки ожидаются и среди руководства правоохранительных органов.

Наталья Жирнова

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