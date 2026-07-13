В Татарстане ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

В МЧС рекомендовали не прятаться под рекламными щитами

Фото: Артем Дергунов

Сильные дожди, ливни, грозы, град, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с местами ожидаются в Татарстане, включая Казань, ночью и днем 14 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

В ведомстве рекомендовали не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, а также не оставлять детей без присмотра.

— Окажите помощь пожилым и больным людям. Будьте внимательны и осторожны! Телефон экстренных служб 112, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество безопасных пляжей в Татарстане увеличилось до 13 мест.

Никита Егоров