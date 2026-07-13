Владимир Путин: «Прошу оперативнее принимать решения»

Бензиновый кризис, смертоносные трассы, выборы-2026 и жилищные споры — события недели от «7 дней»

Одним из самых заметных событий минувшей недели стало заседание правительства России. Пожалуй, ключевым вопросом, который обсуждался с участием президента России Владимира Путина, был разразившийся в стране топливный кризис. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание телекамер съемочных групп ТНВ на прошлой неделе, — в обзоре «Реального времени».

«У врага ничего не получится»

Первой же темой, озвученной с экранов ведущим программы «7 дней», депутатом Госсовета РТ, председателем Союза журналистов республики и генеральным директором телеканала «Новый век» Ильшатом Аминовым, стал разразившийся топливный кризис.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Когда ответственные чиновники российского правительства всю неделю убеждали нас, что в дефиците бензина виноваты мы сами, создав ажиотажный спрос, это было уже не смешно. И только президент России Владимир Путин на заседании правительства России на этой неделе сказал горькую, но важную для всех правду. Противник хочет максимально дестабилизировать обстановку в стране, создать нервозную обстановку, но у него ничего не получится. Нужно просто организовать работу и оперативно принимать решения, — отметил ведущий программы.

Ильшат Аминов подчеркнул, что президент России явно был недоволен «…запоздалой реакцией правительства на бензиновый кризис в России». Более того, во время совещания Владимир Путин дал четкое поручение: «Прошу оперативнее принимать решения». И эти слова явно были адресованы не только членам правительства страны, но и всем уровням исполнительной власти.

151 человек погиб

— Третий год подряд в республике фиксируется постоянный рост числа погибших в ДТП. Динамика выглядит следующим образом: в 2024 году на дорогах республики погиб 321 человек. В 2025 году этот показатель вырос до 345 погибших. Этот год, к сожалению, лишь подтверждает данную динамику. По состоянию на 8 июля число жертв дорожно-транспортных происшествий уже составило 151. Это на 26 смертей больше, чем за аналогичный период 2025-го, — отмечают наши коллеги из программы «7 дней» на ТНВ.

Шестеро из погибших — дети. Только 7 июля, всего за один день на дорогах Татарстана погибли 4 человека.

— Блага цивилизации, строительство новых современных трасс, как это ни парадоксально, приводят к росту автомобилизации населения, увеличению скоростей и, как результат, негативной динамике смертности. Ни качественные дороги, ни современные машины, ни тысячи камер не спасут, если не будет повышаться культура поведения на дорогах и связанное с ней неукоснительное следование правилам безопасного вождения, — подчеркивает ведущий программы «7 дней» Ильшат Аминов.

«Бабушкина схема», или «Эффект Долиной»

Эта тема вскрыла серьезную брешь в судебной системе, которую до сих пор так и не удалось залатать. «Бабушкина схема» — пожалуй, главный квартирный вопрос этого года, и он по-прежнему остается нерешенным, хотя первые шаги к изменению ситуации уже сделаны. В начале июля Верховный суд России утвердил обзор судебной практики по спорам о праве собственности на недвижимость. Документ уже получил неофициальное название «эффект Долиной». В нем собраны ключевые правовые позиции по делам, где собственники лишились жилья из-за действий мошенников. Главный вывод Верховного суда — суды больше не должны автоматически возвращать квартиру прежнему владельцу только потому, что тот стал жертвой обмана.

Ответом на вызов может стать психолого-психиатрическая экспертиза, инициировать и оплатить которую вменяется продавцу квадратных метров. Но… единых стандартов такой экспертизы пока еще в России нет.

Выборы-2026

Этой осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ. Они, как всегда, буду проходить по смешанной системе, где половину — 225 депутатов — предстоит выбрать по одномандатным округам, еще 225 народных избранников будут распределены по партийным спискам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нужно отметить: в этом году без сбора подписей участвовать в выборах могут одиннадцать политических партий. В их числе: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», «Яблоко», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Российская экологическая партия «Зеленые», «Родина» и «Партия прямой демократии».

Продовольственная безопасность страны

Минувшая неделя в Казани прошла под знаком обсуждения будущего российского села. Сразу два масштабных события собрали в столице Татарстана профессионалов отрасли: выставка «АгроВолга» и Международный форум потребкооперации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Широкая палитра обсуждаемых вопросов: робототехника, цифровые технологии и дроны на селе, новые культуры и новые решения, международное сотрудничество и многое другое. Отдельной темой для разговора стало обсуждение развития кооперации. И речь не только про экономику, но и о жизни людей, которые, возделывая землю и растя скот и птицу в отдаленных селах и деревнях, вынуждены ждать автолавку, чтобы приобрести свежий хлеб и необходимое для жизни.

Реальное время / realnoevremya.ru

В числе важнейших тем для обсуждения также были темы создания достойных условий для жизни на селе, закрепления молодежи и гармоничного сочетания реальной жизни и современных технологий в аграрном хозяйстве и животноводстве.

Колыбель Донбасса

Ровно 4 года, как наша республика по поручению федерального центра взяла шефство над Лисичанском Луганской Народной Республики. Город этот не случайно называют колыбелью Донбасса. Именно отсюда более двух столетий назад началось освоение крупнейшего угольного бассейна страны.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С конца XIX века земля Донбасса тесно связана с Татарией. Наши земляки приезжали в эти кроя строить, работать и жить. Сейчас татарстанцы вновь рядом с лисичанцами, но уже с другой миссией — помогать восстанавливать дома, школы, больницы и всю необходимую инфраструктуру для мирной жизни.

Подробнее об этом, а также о том, какие подходы в подготовке будущих специалистов практикует «Сетевая компания», и о других значимых событиях минувшей недели можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 13 июля, в 13:00, или на сайте телеканала.