Интерес к обучению вождению мотоциклов в Татарстане вырос в 2,4 раза

Спрос на инструкторов по вождению мототранспорта растет со снижением цен на мотоциклы

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на услуги инструкторов по вождению мотоциклов в Татарстане за год увеличился в 2,4 раза, а количество предложений от преподавателей выросло на 25%. Об этом сообщают аналитики «Авито Услуг».

Средняя стоимость часового урока составляет 2 000 рублей. Общий спрос на обучение вождению всех категорий в регионе с июня 2025 года вырос на 15%, при этом база инструкторов расширилась на 31%.

Весной 2026 года средняя стоимость новых мопедов и скутеров в России составила 211 тыс. рублей (минус 16,2% к прошлому году), а мотоциклов — 276 тыс. рублей (минус 20,1%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Падение цен связывают с изменением структуры предложения и появлением более доступных моделей. Среди новой техники лидируют бренды PROMAX, KAYO и Rockot, а на вторичном рынке наиболее востребованы Alpha, Honda и KAYO. Рост доступности мототехники напрямую стимулирует спрос на профессиональное обучение перед началом сезона.

Аналитики пришли к выводу, что спрос на инструкторов по вождению мототранспорта растет со снижением цен на мотоциклы.

Ранее исследователи назвали самые популярные модели мотоциклов в России.

Зульфат Шафигуллин