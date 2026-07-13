МИД РФ обвинил Берлин в террористических ударах по гражданским объектам

Ведомство также указало на пропагандистскую антироссийскую риторику ФРГ

Фото: Максим Платонов

МИД России вызвал посла Германии Александера Ламбсдорфа и заявил ему о недопустимости усиливающейся поддержки Украины. Об этом сообщает МИД РФ.

— [Вызванному в МИД дипломату] указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая заключение соглашений военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России, — сказано в сообщении.

Ведомство также указало на антироссийскую пропаганду со стороны ФРГ и обвинило Берлин в участии в террористических ударах по гражданской инфраструктуре России.

Российская сторона также назвала неприемлемыми попытки Германии указывать третьим странам, включая КНР, как им выстраивать отношения с Москвой. В заявлении МИД говорится о том, что немецкая риторика скатывается к стилистике нацистской пропаганды.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва больше не рассчитывает на готовность западных стран к поиску переговорного решения по Украине.



Вадим Вахрушев