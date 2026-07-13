Министр образования Татарстана: отказывать принимать в 10-й класс — недопустимо

Глава ведомства назвал условия, при которых школьникам после девятого класса рекомендуется идти в колледжи

Министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с поступлением в десятый класс после девятого. Глава ведомства подчеркнул, что право на продолжение обучения в школе гарантировано каждому гражданину России.

— Каждый имеет право продолжить обучение в десятом классе, — заявил Хадиуллин. Однако министр отметил одну важную оговорку: если ученик два раза пересдавал экзамен (даже по базовой математике) и так и не смог его сдать, то зачисление в профильный или универсальный десятый класс может быть признано нецелесообразным.

взято с сайта Госсовета РТ

Глава ведомства объяснил, что школы обязаны принимать учеников, которые успешно завершили девятилетнее образование, даже при наличии академических задолженностей. При этом решение о приеме часто принимается совместно с родителями, исходя из реальных возможностей ребенка.

Министр обратил внимание родителей, что почти 60% выпускников девятых классов поступают в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Для детей, которые испытывали трудности в учебе или не хотели учиться, в рамках эксперимента в Татарстане открыты более 40 специальностей в 52 организациях СПО.

— Мы готовы принять всех, но нужно смотреть на возможности самих детей. Если ребенок хорошо учился, получил аттестат с четверками и пятерками, а ему отказывают якобы из-за отсутствия мест — это недопустимо, — подчеркнул Хадиуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Министр образования и науки Татарстана призвал формировать дополнительные классы, открывать профильные направления и учитывать желание самого ученика.

Напомним, российские власти в последние годы сделали упор на развитие среднего профессионального образования. Недавно министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что около 63% выпускников девятых классов идут в колледжи.



Зульфат Шафигуллин