В Курской области введут особые ограничения на заправках из-за атак БПЛА на АЗС

В пределах 100 км от границы к одной колонке сможет подъезжать только одна машина

С 15 июля в Курской области вводятся особые ограничения на автозаправочных станциях из-за участившихся атак беспилотников. В пределах 100 км от границы к одной колонке сможет подъезжать только одна машина, остальные будут ждать на безопасном расстоянии у специальных знаков, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

— По нечетным дням месяца в регионе смогут заправляться машины, у которых номерной знак начинается с нечетной цифры — 1, 3, 5, 7, 9. По четным дням, соответственно, те, чей номер с четных цифр — 2, 4, 6, 8 и нуля, — написал Хинштейн в своих социальных сетях.



При попытке проехать сверх этой нормы заправку всего транспорта остановят. Губернатор добавил, что аналогичные правила уже доказали эффективность в других регионах.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России заявили, что длительные очереди на заправках могут быть признаны уважительной причиной опоздания на работу.



Вадим Вахрушев