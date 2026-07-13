Татарстан — один из лидеров среди регионов по количеству стобалльных результатов

Два выпускника набрали по 300 баллов

Фото: Динар Фатыхов

По предварительным данным, выпускники Татарстана в этом году набрали 460 стобалльных результатов на ЕГЭ, которые получили 408 учеников. Об этом сообщил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в региональном Доме правительства.

— Татарстан остается одним из лидеров среди регионов по количеству стобалльных результатов, — отметил министр.

Из остальных результатов: два выпускника набрали по 300 баллов, 48 учащихся — по 200 баллов, 358 человек — по 100 баллов. Министр обратил внимание, что результаты по математике, физике и биологии значительно улучшились, а по русскому и английскому языкам выросли более чем в два раза.

Хадиуллин также упомянул, что хорошие результаты традиционно показывают выпускники Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Альметьевского, Бугульминского и Зеленодольского районов, но в этом году число успешных муниципалитетов увеличилось до 41.

Еще он выделил, что впервые 200-балльные результаты зарегистрированы в Заинском, Кайбицком, Мамадышском, Сармановском и Сабинском районах.

— Лидерами остаются Вахитовский и Приволжский районы Казани, — добавил министр.

Кроме того, 300 баллов получили выпускники IT-лицея КФУ и Казанского суворовского училища.

Помимо этого, Хадиуллин отметил рост числа педагогов, добившихся успешных результатов в подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. Абсолютным лидером в этом году стал Кирилл Сергеев, учитель математики Лицея №131 Казани, чьи 15 выпускников 11 класса получили стобалльные результаты.

Ранее сообщалось, что в лидерах по этому показателю оказались Санкт-Петербург (рекорд — 914 стобалльников) и Московская область (836).

Никита Егоров