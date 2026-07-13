Затор на улицах Краснококшайской и Фрунзе Казани растянулся на 3 км

Пробка тянется до Горьковского шоссе

Фото: Максим Платонов

На улицах Краснококшайской и Фрунзе в Казани образовалась пробка длиной 3 километра. Затор тянется до Горьковского шоссе, указано на сервисе «Яндекс Карты».

Пользователи сервиса связывают это с двумя ДТП на данном участке.

В пресс-службе Госавтоинспекции Казани заявили, что информация об авариях в этом месте не поступала.

Также пробка зафиксирована на Оренбургском тракте — там затор достигает 2 километров.

Вадим Вахрушев