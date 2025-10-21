В театре Камала рассуждают о природе греха

Ильгиз Зайниев поставил «Любовника» Туфана Миннуллина

Искандер Хайруллин и Гульчачак Гайфетдинова. Фото: Артем Дергунов

В должности художественного руководителя театра Ильгиз Зайниев подготовил первую премьеру в новом здании театра Камала, возвращая на сцену пьесу Туфана Миннуллина «Любовник»/«Cөяркә» (16+), причем в формате круглого Восточного зала. В кассах говорят, что билеты на нее уже полностью раскуплены до конца декабря.

Наследие Миннуллина и Салимжанова

В середине 90-х режиссер Марсель Салимжанов вывел на сцену несколько важных текстов Туфана Миннуллина. Это идущая до сих пор «Гөргөри кияүләре»/«Зятья Григория» о кряшенских традициях, аналогичная пьеса о мишарах под названием «Йөрәк маем»/«Душа моя», спектакль о межнациональных браках «Илгизәр + Вера», итог трилогии о шестидесятниках «Хушыгыз»/«Прощайте».

В 1996-м тандем представил «Любовницу». Главного героя, бизнесмена Хабира, играл Ильдар Хайруллин. Его любовницу Анису — супруга, Алсу Гайнуллина (и не менее значимая для истории театра Фирдаус Хайруллина). Спектакль шел с аншлагами.

В 2025 году этой же пьесой в Набережных Челнах занялся актер Фирдус Сафин, ближайший ее показ прошел 19 октября. За эту же постановку взялся Ильгиз Зайниев, который в общем-то давно не работал в Камаловском. Здесь он вновь трудится с проверенным художником Булатом Ибрагимовым. А за хореографию отвечает Салима Аминова, которая с Зайниевым в последний раз сотрудничала на «Өйләнәм.tat»/»Женюсь.tat» в сентябре 2020 года. Кажется, это и есть спектакль, после которого последовал перерыв у Зайниева с постановками в театре.

У Анисы за 10 лет накопилось претензий на первую ссору. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спектакль о любовнике

В пьесе всего шесть героев. 45-летний Хабир (Искандер Хайруллин), 36-летняя Аниса (Гульчачак Гайфетдинова), секретарша Рамзия (Алия Гарифуллина/Илюса Камалиева). А также хазрат (Фанис Сафин), поэт Халиль (Ильнур Закиров/Раиль Шамсуаров) и пенсионерка Хабира (Фирая Акберова). Полуторачасовой спектакль идет без антракта, из него убрали некоторые эпизоды.

Кстати, жена Хайруллина Айгуль Миннуллина — племянница Туфана Абдулловича. Добавим, что Хайруллин и Гайфетдинова играли вместе в начале нулевых в трагифарсе «Дивана»/«Одержимый» по Туфану Миннуллину, где героя, больного чтением Ленина, излечивала деревенская девушка Айсылу. Это была первая большая роль Гайфетдиновой после возвращения из Уфы. В целом у Гульчачак Мансуровны не так много главных ролей, как у Искандера Ильдаровича (самая заметная — в «Мәхәббәт FM» Ильгиза Зайниева), хотя энергетически она не менее интересный артист. А также она мама троих детей.

Символично, кстати, что название спектакля переводят уже не как «Любовница», а «Любовник». Ведь так говорит Хабир ближе к финалу: «Я всего лишь любовник». Герой Хайруллина присутствует во всех сценах простой по структуре пьесы.

Алия Гарифуллина плачет в роли Рамзии. Кстати, на заднем плане — окно с видом на Нижний Кабан. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Путешествия Хабира

Хабир женат на женщине на 12 лет его старше, на которой женился в 18. У них двое детей. Любви нет, потому что Хабир женился по расчету. Аниса живет в купленной им квартире. Аниса сходила в мечеть. И пытается в начале спектакля повесить над дверью шамаиль с аятом «Аятел-Көрси», то есть «Престол», в традиции — защиту дома от шайтана. Шамаиль символический, невидимый, в целом на круглой сцене не много декораций, кроме мебели.

С Хабиром они встречаются десять лет. И ей все это надоело. Потому что это грех. Вот так внезапно, спустя десять лет, накипело! И Хабир пытается понять, что такое грех. На эту тему он общается и с секретаршей, и с бабушкой, и с муллой, и с поэтом. И с Анисой, презентуя ей песни, написанные про нее именитыми авторами по заказу. В версии Салимжанова их пел Салават, а музыку писал Ильгиз Закиров. Здесь композитором стал Эльмир Низамов, слова — Эльмиры Джалиловой, Рената Хариса и Йолдыз Миннуллиной. А поет Ильгиз Мухутдинов. На фоне же играет либо киношный фанк, либо трепетная виолончель.

Фирая Акберова воплощает образ потерянной в новом времени бабушки. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Весь спектакль — это ломаное путешествие Хабира в треугольнике квартиры-офиса-мечети в поисках решений. Аниса хочет что-то поменять, к примеру родить ребенка, но от законного мужа. Мулла, разумеется, на это разрешение не дает (хотя разные бывают нынче муллы!). Есть вставной эпизод с бабушкой Хабирой, которая утверждает, что главный грех, получается, Хабир уже совершил, потому что связал жизнь с нелюбимой женщиной.

Интересно решен образ 19-летней секретарши Рамзии, изначально — в криминально короткой юбке, говорящей на ломаном татарском. По ее мнению грех — это обманывать самого любимого человека. Она пытается заигрывать с начальником, но вскоре ее девичья натура проявляется через слезы.

У Гульчачак Гайфетдиновой это одна из редких главных ролей. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Веселый Хайруллин и остальные

Все заканчивается, как и должно было быть, расставанием. Но если у автора в финале героиня кричит «Хабир! Не уходи», то режиссер постановки оставляет ее безмолвной.

В какой-то момент хазрат Хабиру говорит: «А почему вы мне это рассказываете как анекдот?» Все герои, кроме персонажа Хайруллина, воспринимают происходящее серьезно. Искандер Хайруллин же на сцене и спит, и танцует, и бросает розы, и флиртует с секретаршей, и компанействует с поэтом, даже на голову встает. Кажется, он реагирует так, потому что находится постоянно в напряжении, а напряжение он сбрасывает либо через смех, либо через секс. Ищет лазейки в моральном законе, а их нет.

Зритель сопровождает это аплодисментами и смехом, так что мелодрама то и дело переходит в комедию, поскольку Хайруллину удается произнести многие реплики как юмористические.

Ильнур Закиров сверхточен в репликах. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Любовник» — одна из пьес Миннуллина, где он словно общается с собой с разных точек зрения, в них много диалогов, построенных на обычном общении с партнером. Пока что актеры забалтывают этот текст, который, кажется, можно было еще сильнее сократить. В этом лучше всего проявляет себя герой — поэт Халиль, лишенный эмоций, произносящий каждую реплику словно отбивая подачу.

Тем не менее любовник в последней сцене уходит. А в квартире остается одинокая учительница, которой стыдно заходить в класс: мол, прежде чем нас воспитывать, подумайте о себе. И, кажется, у нее это получится.