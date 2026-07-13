Путин присвоил сотруднику филармонии им. Г. Тукая звание заслуженного артиста России

Также госнаград и званий глава государства наградил еще семерых татарстанцев

Заведующему музыкальной частью Татарской государственной филармонии им. Тукая Фердинанду Салахову присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Также заслуженное звание работника физкультуры России получил президент клуба настольного тенниса «Казань» и вице-президент федерации настольного тенниса Татарстана Геннадий Аргаков, а шесть жителей республики, в частности Александр и Татьяна Видмановы, Адель и Диана Зинановы, Валерий и Ангелина Каюковы, удостоены медалями ордена «Родительская слава».

Фердинанду Салахову 70 лет, он родился в деревне Чуру-Барышево Апастовского района. В 1986 году он окончил Казанскую консерваторию. За годы карьеры Салахов выступал с Государственным ансамблем песни и танца ТАССР, в Татарском театре оперы и балета и в Татарской филармонии.

Ранее Путин удостоил госнаград и званий 13 жителей Татарстана.

Никита Егоров