К юбилею актера Низамиева — «красная» пьеса о вымирающем селе

В Кариевском театре поставили комедию «Мы — парни из деревни» Туфана Миннуллина

Ильнар Низамиев выбрал для юбилея любимую пьесу. Фото: предоставлено пресс-службой театра Кариева

Казанский театр имени Габдуллы Кариева представил спектакль, приуроченный к 50-летнему юбилею актера Ильнара Низамиева. Пьесу он выбрал еще год назад — это комедия «Без бит авыл малае»/«Мы — парни из деревни» (12+), в которой юбиляр играет главу семейства, проживающего в исчезающей деревне Алпамыш.

Пьеса эпохи Андропова — Черненко — Горбачева

Кариевский театр нередко ставит спектакли под конкретных артистов к их круглым датам. В прошлом сезоне это был «Подснежник»/«Умырзая» — возобновленная к юбилею Фаниса Калимуллина постановка о жизни певца Рашида Вагапова. По словам главного режиссера театра Рената Аюпова, текст Низамиев выбрал сам.

— У нас есть красивая традиция — мы даем возможность юбилярам выбирать пьесу, даже режиссера, — говорит Аюпов. — Ильнар в эту пьесу влюблен, как деревенский парень, зажегся ею год назад. Но пьеса не простая, «красная», про период распада колхозов, алкоголизм. Я такие вещи не люблю, но из уважения к Ильнару погрузился в этот текст, мы полюбили эту пьесу.

Низамиев после института культуры приехал работать в Набережночелнинском татарском государственном драматическом театре, где тогда работал Аюпов и начинала творческую карьеру его супруга Лилия. Позднее Низамиев вновь работал под его началом, но уже в Кариевском — уходил, возвращался.

«Без бит авыл малае» написана в 1983—1985 годы, Миннуллин посвятил ее теме «неперспективных» деревень, которые в 1960—1970-е были, по сути, уничтожены. В пьесе жителей более 250 домов переселяют в центр. Остается в деревне один Иртуган с семьей.

Эту комедию любят ставить деревенские театры, к примеру в 1998-м ее представил тогда еще народный Атнинский театр. В 2006-м спектакль показал Челнинский театр. И наконец, в Сети можно найти видео постановки, где играет и сам Низамиев: это был дипломный спектакль студентов Лилии Низамиевой в театральном училище, в котором супруг согласился участвовать.

Деревянный макет села. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Будет вам деревня с аквапарком!

Спектакль начинается с пения под тальян-гармун (сосредоточенный Ильяс Шарипов у кулисы) и завершается частушками и танцами. Поет супруга главного героя Шамиля (Диляра Зиннатова). Муж всю ночь не спал, делал огромный деревянный макет деревни. На фоне действа кудахчут куры, мычат коровы — за звуковое оформление отвечает Камиль Кутдусов. Увидеть красоту должны все, так что герои будят всех детей. Старший Иршат (Айрат Шамс), две дочки Илсеяр и Индира (Камиля Шангареева и Гулюса Гибадуллина) и младшенький — особо любящий отца Ирбатыр (Рауф Шакиров).

Художник Юлия Кораблева выстраивает деревенский пейзаж из звенящей пустоты задника, множества кругляшей бревен, развесистой рябины и поддонов, превращающихся в кровати и стол. У героя Низамиева все привычные черты нашего актера-юбиляра: зачесанные назад волосы, аккуратная бородка. Этакий стильный селянин, который говорит медовым голосом с придыханием и чуть что пускается в пляс. Противоречивость этого образа сопряжена с тем, что не очень понятно, что же нам начали показывать. Вроде бы, судя по программке, это комедия. Но тема-то серьезная!

Диляра Зиннатова и Ильнар Низамиев. предоставлено пресс-службой театра Кариева

К текстам Миннуллина его родственники относятся серьезно. К примеру, в 2023-м это привело к разногласиям на постановке спектакля «Конокрад» между режиссером Айдаром Заббаровым и дочерью драматурга Альфией.

Есть даже мнение, что ставить их надо строго так, как было написано. Однако волей режиссера исчезают истории про цены на керосин, алкоголизм, включая сцену пьяницы, вернувшего в родное село, а после пресс-показа обещают серьезную редакторскую работу в первой части. Основной темой, по словам режиссера, становится «демографическая». В репликах молодых героев появляются слова типа «глэмпинг» и «аквапарк», хотя, возможно, без них можно было обойтись.

В речи старших мелькает слово «колхоз», которое, по-моему, теперь тоже нужно объяснять. В какой-то момент пьеса превращается в спор начальства и жителя, поскольку Иртуган не хочет пускать уехавших жителей обратно. Аюпов подчеркивает это, выдавая Низамиеву и центровому Айтугану (органичный в ипостаси чиновника Ильназ Хабибуллин) по микрофону. А для утяжеления добавляет каменную Наилю (Амина Галиева). Пьеса превращается в социальную драму. При этом история, что называется, на время открывается — и эта «форточка» остается хлопать до конца.

Рузанна Хабибуллина и мотоцикл. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Украл — но во благо села!

Полноценная история среди детей — у старшего Иршата. Айрат Шамс за несколько сезонов выдвинулся в исполнители ведущих ролей. Здесь он — тихоня-работяга, у которого, однако, есть девушка из центра по имени Савия. Рузанна Хабибуллина пришла в театр на 8 лет раньше Шамса, так что в ее поведении естественно проявляется некая покровительственность. Ее героиня собирается уезжать из деревни, потому что будет учиться в хореографическом (балетмейстер спектакля — Елена Музеева). У Савии есть не только пачка, но и мобильник, правда, в деревне он не ловит! В момент общения молодежи пьеса переходит из комедии в мелодраму.

Интересно, что в ранней версии этого спектакля супругу Иртугана играла его жена Лилия Низамиева. Здесь же она перевоплощается в говорливую Маулию, порой чрезмерно. При этом, оказывается, Иртуган и за ней в юности ухаживал.

Когда спектакль переходит в иронию — это примеряет нас с действом: тут и ковбойские наряды, и дым от мотоцикла, и огромный чак-чак, и кренделя руками-ногами. Спасает деревню Иртуган тем, что заставляет сына украсть Савию. Вероятно, в 1980-е это смотрелось как дань традиции. Но в наше время, как напоминает местный мажор Сирин (Инсаф Халяутдинов), это до 14 лишения свободы. Однако туда, утверждают герои, куда идет женщина, туда же и мужчина, поэтому по-другому спасти деревню, видимо, не удается. Иртуган не просто живет в одичавшей деревне — он реально живет где-то в 1980-х, куда собирается утянуть и всю семью, и Савию, и ностальгирующего зрителя.