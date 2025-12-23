Маленький принц? Маленький Мирза!

В театре Тинчурина удачно дебютировал клоун Руслан Риманас

Маленький принц и Роза. Фото: Динар Фатыхов

В качестве новогодней сказки Тинчуринский театр выбрал «Маленького принца», полностью пересмотрев его сюжет и превратив в «Маленького Мирзу» («Кечкенә Мирза», 0+). Режиссером спектакля стал заслуженный клоун-экспериментатор Руслан Риманас. Кажется, это можно смотреть не только на праздники и не только детям.

Кто такой Руслан Риманас

Писатель, журналист и летчик Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал «Маленького принца» в Нью-Йорке, куда уехал после оккупации Франции. Было это в 1943-м. Его книга — одна из самых публикуемых на свете. Но чтобы понять спектакль, читать ее не обязательно. Возрастной ценз указан как 0+, но, кажется, лучше всего смотреть его хотя бы незадолго до школы.

Руслан Риманас. Дмитрий Печенкин

На сцене — ширма в виде знаменитой шляпы, то есть удава, который проглотил слона (художник-постановщик — Булат Ибрагимов). «Маленький Мирза» описывается как сказка-инсценировка Антуана де Сент-Экзюпери. На самом же деле Резеда Губаева создала, по сути, самостоятельное произведение. Поставил его Руслан Риманас, работающий на театральной площадке MOÑ, возможно, вы видели его уличные спектакли. Он учился в хореографическом, театральном, в Институте новой клоунады Джанго Эдвардса и Академии дураков Славы Полунина, играл у последнего в «Снежном шоу», выступал на карнавалах, много ездил.

Эльвина Каримова и Зульфат Закиров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Немного слов

Начинается спектакль с выхода капельдинера (Лилия Махмутова), которая сначала объясняет правила поведения в театре (часть зрителей ими тут же пренебрегает), а потом садится в зале, занимая место Мирзы. Это роль Зарины Сафиной. Она играет в театре с прошлого года. Это ее третья большая роль, после мелодрамы «Бәхет хакы» («Цена счастья») и трагедии «Тахир и Зухра» («Таһир — Зөһрә»).

Поскольку в зале место занято, Мирза идет на сцену и начинает говорить о своей семье. Мама и папа работают, старшая сестра бесконечно фотографируется, младший брат огрызается, дедушка оглох, бабушка... И как будто начинается этакая детско-подростковая история о нарушенных семейных связях. Мирзу прерывают сами актеры, а действие превращается в бессловесную лирическую клоунаду с обилием физической комедии. Здесь нужно отметить, что за важные звуковые эффекты отвечает Максим Саранцев, а за свет — Дарья Андреева, оба хорошо известны по MOÑ.

Рустам Гайзуллин с новой подругой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помнится, Тинчуринский уже ставил спектакль с элементами цирка — это была «Волшебная арена» («Тылсымлы арена»). Но уйти в сторону буффонады — этот ход, безусловно, стал большой удачей. Возможно, потому, когда к герою возвращается речь и он рассказывает, что все семейные проблемы разрешились, его уже не так хорошо слышно, потому что зрителю кажется, что история завершилась, а актеры вышли на поклон. Ну а актерам, которые в Тинчуринском и так много знали о законах физической комедии (хотя тренировки Риманаса явно были им полезны), хорошо бы помнить, что полезно себя ограничивать во времени, даже если зритель готов посмотреть и посмеяться еще несколько минут.

Лилия Махмутова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Клоуны с других планет

Но в целом это смешной и добрый спектакль. Все дело в том, что, оказывается, дедушка (Ильгизар Хасанов) раньше был летчиком, а потому и встретил свою Йолдыз, звезду-жену (Зулейха Хакимзянова). Тон второй части задает молодой клоун-летчик (Зульфат Закиров), актер в высшей мере пластичный. Он превращает кровать в самолет, и они с Мирзой, теперь уже Маленьким принцем, отправляются в путешествие по планетам. Кстати, Закиров — мастер Сафиной в театральном училище.

Каждый житель — это альтер эго персонажей из первой части. То есть капельдинер — это уже король с огромным гофрированным воротником, требующий к себе повышенного внимания.

Старшая сестра (Эльвина Каримова) — помешанная на красоте девица, которой самолетный тандем возвращает естественный вид.

Особенно примечательны роли Рустама Гайзуллина. В жизни он одинокий сосед, в программе помечен «пьяницей» (как у Экзюпери), но на самом деле пьет чай из пяти самоваров, притворяясь, что у него есть друг. Такового он находит прямо в зале — и в финале, кстати, с женщиной этой вновь воссоединяется, на радость зрителям.

Гузель Галиуллина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не очень понятна роль младшего брата (Ильмас Насретдинов). Облик с преобладанием красного как бы подсказывает нам, что это Лис. Но на сцене, напротив, вспыхивают не новые отношения, а старые обиды родственников. Потом, конечно, брат с сестрой мирятся. В общем, это не история про то, что «зорко только сердце». И никто на кур не охотится. И никто, кстати, не умирает.

Наконец, мама (Гузель Галиуллина) превращается, как и обозначалось в начале, в бизнесвумен, которая в мусорном баке находит старую семейную фотографию — и воссоединяется с фонарщиком-папой (Салават Хабибуллин).

Салават Хабибуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее хитро спрятался любовный интерес Мирзы — девочка по имени Розалина (Аделя Хасанова). В сказочной половинке спектакля она превращается в огромную своенравную Розу, которую Принц укрывает шарфом. Известно, что такой же резкой и взрывной была жена Экзюпери Консуэло, родом из Сальвадора, но детям их биографию лучше не читать. Управлять куклой-розой Хасановой помогают (видимо, попеременно) Ренат Шамсутдинов, Рамиль Минханов и Альбина Гашигуллина. Когда в финале сценический круг поворачивается, мы видим их, и Шамсутдинов элегантно вручает Альбине настоящую розу.

Несмотря на то, что спектакль подготовлен для новогодних представлений (ему предшествует и появление Деда Мороза, и квест), кажется, что в малом зале театра ему уготована долгая жизнь: в нем не так много реплик, зато много интернационального веселья и лирики.

