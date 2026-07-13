Алиев заявил, что отношения между РФ и Азербайджаном полностью нормализовались
Сотрудничество между странами важно для более широкого географического контекста
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проблемы в отношениях между Азербайджаном и Россией остались в прошлом и взаимодействие между странами полностью нормализовалось.
— Безусловно, были сложности, с которыми мы все знакомы, но главное, что этот этап мы уже преодолели. Я могу сказать, что отношения полностью нормализованы, — отметил Алиев на встрече с участниками IV Шушинского глобального медиафорума, посвященного теме «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия». Он добавил, что Азербайджан высоко ценит свои отношения с Россией (цитата по «Интерфакс»).
Алиев подчеркнул, что контакты между двумя странами происходят на разных уровнях — между правительствами, в рамках межправительственной комиссии, а также через министерства иностранных дел и администрации президентов.
— Все идет хорошо, и это нас радует, — сказал он.
Президент также отметил, что высшие официальные лица РФ, включая президента России Владимира Путина, высказываются о положительной динамике двусторонних отношений.
По словам Алиева, отношения между Россией и Азербайджаном важны как для двухстороннего сотрудничества, так и для более широкого географического контекста.
— Они охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают в настоящее время. Ключевую роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество, — заключил президент Азербайджана.
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