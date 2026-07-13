Алиев заявил, что отношения между РФ и Азербайджаном полностью нормализовались

Сотрудничество между странами важно для более широкого географического контекста

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проблемы в отношениях между Азербайджаном и Россией остались в прошлом и взаимодействие между странами полностью нормализовалось.

— Безусловно, были сложности, с которыми мы все знакомы, но главное, что этот этап мы уже преодолели. Я могу сказать, что отношения полностью нормализованы, — отметил Алиев на встрече с участниками IV Шушинского глобального медиафорума, посвященного теме «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия». Он добавил, что Азербайджан высоко ценит свои отношения с Россией (цитата по «Интерфакс»).

Алиев подчеркнул, что контакты между двумя странами происходят на разных уровнях — между правительствами, в рамках межправительственной комиссии, а также через министерства иностранных дел и администрации президентов.

— Все идет хорошо, и это нас радует, — сказал он.

Президент также отметил, что высшие официальные лица РФ, включая президента России Владимира Путина, высказываются о положительной динамике двусторонних отношений.

По словам Алиева, отношения между Россией и Азербайджаном важны как для двухстороннего сотрудничества, так и для более широкого географического контекста.

— Они охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают в настоящее время. Ключевую роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество, — заключил президент Азербайджана.



Никита Егоров