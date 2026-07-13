Ночью над российскими регионами сбили 342 беспилотника
БПЛА зафиксировали над 15 субъектами страны
Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 342 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны страны.
— В период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами, — говорится в сообщении.
Отмечается за БПЛА сбили над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями.
Ранее власти Самарской области сообщили о состоянии раненых после удара БПЛА.
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