Ночью над российскими регионами сбили 342 беспилотника

БПЛА зафиксировали над 15 субъектами страны

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 342 украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны страны.

— В период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 342 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над регионами, — говорится в сообщении.

Отмечается за БПЛА сбили над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями.

Ранее власти Самарской области сообщили о состоянии раненых после удара БПЛА.

Никита Егоров