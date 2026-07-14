Вопросы, возникающие при межевании земельных участков

Ведущий специалист ТГК-16 разбирает проблемные моменты этого процесса

Фото: Руслан Ишмухаметов

Межевание — важный процесс для четкого определения границ и прав владения землей. Он помогает избежать конфликтов, оформить границы в кадастровом учете и подготовить участок к сделкам или застройке. О юридических, технических и регуляторных нюансах этого процесса, требующих внимательного подхода и понимания текущего правового поля, в авторской колонке рассказала ведущий специалист отдела по корпоративному управлению собственностью АО «ТГК-16» Рузиня Гиниятуллина.

Что такое межевание земельных участков?

Межевание — это комплекс кадастровых работ, направленных на установление, уточнение и закрепление границ земельного участка на местности, а также определение его площади. Его главная цель — точно определить, за кем закреплены границы, какие части принадлежат правообладателю и как эти данные отражаются в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

Правильное межевание снижает риск споров с соседями, упрощает продажу, передачу в аренду или залог, а также позволяет точно планировать использование земли и застройку. Без межевания границы могут быть неопределенными, что затрудняет оформление прав и может привести к конфликтам при строительстве объектов на участках, а также продаже или разделе участка.

Процедура межевания решает две ключевые задачи: уточнение границ уже существующего участка и образование (создание) нового земельного участка.

Основные этапы межевания при уточнении границ земельного участка

Процесс начинается с подготовки и сбора документов, затем идет анализ существующих кадастровых данных и выбор методики определения границ. Далее следует определение границ на местности по существующим ограждениям. При их отсутствии местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, с установкой межевых знаков и документированием их положения. После этого составляется межевой план и проводится согласование границ со смежными землепользователями: если стороны не согласны, возражения фиксируются в акте согласования, и спор может быть разрешен в судебном порядке. Затем межевой план подлежит электронной подаче в Росреестр и — при необходимости — государственной кадастровой учетной процедуре и регистрации прав.

Риски при межевании участков

Наличие технических и реестровых ошибок — наложение уточняемых границ на уже учтенные участки. Реестровые ошибки требуют исправления через Росреестр или суд. Основная причина споров — реестровая ошибка: при первоначальном межевании могли быть неверно определены координаты поворотных точек или применено устаревшее оборудование с высокой погрешностью. Исправление таких ошибок через суд — длительный и затратный процесс, поэтому на стадии подготовки к межеванию важно тщательно сверять данные и документацию. Один из существенных факторов — отсутствие у кадастрового инженера доступа к ФИО и адресам правообладателей исследуемых и смежных земельных участков, что усложняет согласование границ и идентификацию собственников. Сложности согласования границ уточняемого участка возникают из-за наличия спорных моментов. Такие возражения со стороны соседей фиксируются в актах согласования и могут быть сняты лишь через судебное решение. Бывает и такое, что правообладатели смежных участков предъявляют необоснованные возражения, не связанные с местоположением ограждения.

Как решаются споры между соседями по поводу границ?

Процесс обычно начинается с попыток переговоров и обмена документами, затем переходит к формальному обсуждению в акте согласования с фиксацией возражений соседей. Если смежники не сходятся во взглядах на границы, возражения принимаются к учету и могут быть оспорены в судебном порядке. В некоторых случаях прибегают к медиации или экспертной оценке, чтобы определить реальные координаты и обосновать выбранные линии.

Важная роль при споре принадлежит Росреестру и судебной системе: суд может вынести решение о закреплении границ, а затем все данные вносятся в ЕГРН, что приводит к окончательному закрытию спора.

Ошибки в документации

Ошибки чаще всего возникают из-за неточностей в данных: неверного указания типа разрешенного использования, отсутствия подтверждающих документов, использования устаревших данных и неточного соотношения границ с реестрами. Неправильные координаты, ошибочные или неполные ссылки на соседние участки, отсутствие согласований и неактуальные выписки из ЕГРН — все это создает риски повторных споров и переработок. Также проблемой становится несовпадение сведений между межевым планом, адресным учетом и реестровыми записями, что требует переработки документов и повторной подачи в Росреестр.

Юридические риски неправильного межевания

Ключевые юридические риски включают уязвимость сделок и споров о собственности, необходимость исправления реестровых ошибок и установления границ в судебном порядке, задержки в регистрации прав и невозможность корректного использования участка. Неправильно оформленные границы могут привести к признанию сделок недействительными или ставят под угрозу права владения, аренды и ипотечного кредита. Также существует риск административной ответственности и дополнительных затрат на исправление ошибок, юридическое сопровождение и задержки в реализации планов застройки или использования земли.

Все эти факторы вместе формируют характерные сложности и требуют системной работы со стороны кадастровых инженеров, юристов и владельцев участков.

Поэтому важно сотрудничать с опытными кадастровыми инженерами и юристами, регулярно отслеживать обновления законодательства и тщательно проверять все документы на соответствие требованиям текущей практики.