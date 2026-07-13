Центр Казани оказался самым неоснащенным контейнерами раздельного сбора отходов

По данным УК «ПЖКХ», в Вахитовском районе процент оснащенности составляет 69%, а в Приволжском — 71%

Центр Казани оказался самым неоснащенным контейнерами раздельного сбора отходов: в Вахитовском районе процент оснащенности составляет 69%, а в Приволжском — 71%. Это следует из данных, которые предоставил генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на аппаратном совещании в мэрии.

— Вахитовский и Приволжский — отстающие. Я прошу здесь, Альберт Иршатович, активизировать работу вместе с комитетом [ЖКХ, — прим. ред.]. Понимаю, что это в основном ТСЖ и ЖСК, но Приволжский район 71% тоже не красит. Поэтому я прошу здесь вместе отработать, — обратился руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров к главе двух районов Альберту Салихову после доклада Чекашова.

скриншот трансляции аппаратного совещания

Всего так называемыми «желтыми сетками» в городе оснащено 2064 контейнерных площадки, а общая оснащенность составляет 76%. Лидером по этому показателю стал Авиастроительный район: согласно данным слайда доклада Евгения Чекашова, в районе оснащен 91% площадок. Следом идет Кировский район — 85%, Советский — 78%, Московский и Ново-Савиновский — по 76%.

Напомним, что в Татарстане за 1,8 млрд рублей построят первый этап мусорного полигона в Алексеевском районе. В рамках первого этапа планируется построить первую карту полигона для размещения отходов, административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, весовую с диспетчерской, ремонтную мастерскую, склады и навесы.

Наталья Жирнова