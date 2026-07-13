В казанском аэропорту задерживаются 12 рейсов на прилет и вылет

Так, самолет из Екатеринбурга прилетит в столицу Татарстана на 3,5 часа позже

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В аэропорту Казани задерживаются 10 рейсов на прилет и два — на вылет. Такие данные следуют из онлайн табло стоянки воздушных судов.

Так, самолет WZ 1069 из Екатеринбурга прилетит в столицу Татарстана на 3,5 часа позже, в 12:40, рейс DP 6841 из Москвы (Шереметьево) — в 11:10, а FV 6385 — в 13:20. Рейс N4 411 из Сочи приземлиться в Казани в 14:50, WZ 1502 из Тбилиси — в 19:20, N4 245 из Санкт-Петербурга — в 19:30, RT 586 из Самары — в 20:10, а N4 770 из Уфы — в 23:55.

Рейс SU 795 из Антальи перенесен на четыре часа (вылет в 14:15), а DP 958 — в 21:50.

Самолет WZ 1068 вылетит из Казани в Екатеринбург на четыре часа позже, в 14:50, а рейс SU 1269 в московский Шереметьево перенесен на 3,5 часа, вылетит в 15:15.

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Никита Егоров