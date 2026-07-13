Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +27 градусов
Местами ливни, локально сильные, возможны грозы и град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами ливни и дожди, локально сильные, возможны грозы и град, сообщают в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, южный 7—12 м/с, местами порывами до 17—22 м/с. Температура составит от +22 до +27 градусов.
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