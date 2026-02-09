«Село Степанчиково и его обитатели»: тирания и абьюз

Казанский ТЮЗ показал инсценировку по повести Достоевского

Большая роль для Романа Ерыгина. Фото: Динар Фатыхов

Самая масштабная постановка Казанского ТЮЗа в этом сезоне — инсценировка по Достоевскому «Село Степанчиково и его обитатели» (16+). Роман Ерыгин выступил в роли Фомы Опискина, затиранившего весь дом Ростанева (Алексей Зильбер). Переехавший временно в здание на Горького, 13 Театр юного зрителя выводит на сцену 26 человек и превращает трагикомедию практически в библейскую историю.

Фома, генеральша и приживалки

Старый генерал (Евгений Быльнов), наводивший ужас на имение, гневается и потом долго умирает. Его портрет падает со сцены, Опискин рвет холст и надевает рамку на себя, как вериги и знак признания.

Народный артист Татарстана уже долгое время выглядит так, что его мог бы нарисовать Рембрандт, а на сцене он предстает практически в образе псевдоапостола Фомы, который, по его смысли, спасает мир, а на самом деле губит его.

Умирающему генералу его придворный шут читает кусочек из «Тартюфа» на французском, указывая на один из литературных источников вдохновения, а потом цитирует «Женитьбу» Гоголя: мол, если бы я был где-нибудь государь, я бы повелел жениться всем, решительно всем!

Радуга Мухтарова (в центре) и ее свита. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Генерал помер, а его супруга — визгливая Агафья Тимофеевна (Радуга Мухтарова) и приживалки (Гузель Валишина, Эльвина Сафина, Полина Малых, Елена Синицына, Ярослав Кац, Диана Никульцева) во главе с девицей Перепелицыной (Эльмира Рашитова), все в черном, отправляются к его сыну Егору Ильичу Ростаневу.

Ростанев воспитывает сына Илюшу (Нариман Закиров) под присмотром гувернантки Настеньки Ежевикиной (Мария Мухортова). Но у Обноскина другие планы — ему нужно выдать замуж внезапно разбогатевшую дальнюю родственницу Егора Ильича — Татьяну (Дарья Бакшеева) за Ростанева. Тот же решает женить на Настеньке своего племянника Сережу (Сергей Лушкин). При этом за Татьяной охотится и Павел Семенович Обноскин (Нияз Зиннатуллин с внушительными усами).

А Елена Калаганова весь спектакль укачивает в левом углу детей. Руслан Шарипов и Дмитрий Языков в правом углу просят милостыню, распевая: «То не лес, не трава расстилается, / Наши буйные головки преклоняются...».

В итоге все заканчивается по Достоевскому — Фома Фомич становится полноправным хозяином дома, а Ростанев женится на Настеньке.

Видоплясов на коне. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Макабр и гротеск

Инсценировку для театра писала Анастасия Чернятьева, ранее она превращала повесть Владимира Железникова в «Чучело. Квартирник». Художник Надежда Иванова работает на гротесковость спектакля: крестьяне (Руслан Зубайраев, Ильфат Садыков, Владимир Никитин, Владимир Иванов) выглядят так, словно снимаются в современных российских блокбастерах про богатырей, над сценой возвышается огромная ажурная занавеска, на сцене катается внушительный красный конь, а Илюшенька летает с помощью размашистых крыльев. Композитор Альфит Фархадшин варьирует музыкальную палитру от мощного органного аккорда до водевильных мотивчиков.

Все вместе складывается в макабрическую тревожную атмосферу, где воронье (приживалки) крутит романы с местным населением в колодцах и за снопами, вместо среды — воскресенье, крестьяне говорят по-французски, а Ильин-день становится днем рождения Опискина.

Опискин, унижаясь перед Ростаневым, заставляет назвать себя «Ваше превосходительство» и встать на колени и почти заставит жениться на Татьяне. Но в итоге, когда Фома Фомич встает на его сторону и соединяет с Ежевикиной, внезапно меняет к нему отношение.

Сережа и Ростанев верят в силу науки и здравого смысла. Ну да... Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Народ, чего хочет народ?

В честь премьеры ТЮЗ устроил пресс-завтрак, на котором главный режиссер театра Родион Букаев рассказал, что инициатором выбора текста для постановки стал Роман Ерыгин, который давно мечтал сыграть Опискина.

— Наделять театр просветительской функцией — это ошибка. При этом принципиальная. Ни просвещения, ни воспитания, ни фига этого не должно быть, — при этом говорил сам артист, указывая, что в театр часто приводят не по своей воле целые классы. И некоторые «отмечаются» фотографией и тут же убегают.

Глядя, насколько харизматичен Ерыгин в управлении «народом» на сцене, невозможно не вспомнить (на это указывают и коллеги), как в 2020 году актер «вернулся» на родную сцену, где не играл новых ролей 8 лет, в качестве Эзопа в «Лисе и винограде». Некоторые элементы из этой роли, когда герой становится чуть ли не персонажем воровского мира, чувствуются и в Опискине, который ради достижения своих целей не брезгует ничем.

Крестьяне. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И это природная харизма актера. Напомним, что до прихода Букаева, о котором Ерыгин отзывается с восторгом, актер (а вместе с ним и часть труппы) вступил в открытую полемику с предыдущим главрежем Туфаном Имамутдиновым.

«Лиса и виноград» вышли как раз после ухода Имамутдинова, поставившего девять спектаклей, включая «Из глубины…» по Винсенту Ван Гогу (четыре номинации «Золотой маски») и, кстати, инсценировку по Достоевскому «Бал. Бесы» (она стала «Событием года» на «Тантане» 2019 года).

В «Степанчиково» играет немало занятных персонажей. Фалалей (Валерий Антонов), который превращается в местного Кулибина, а Илюша — в Никиту Крякутного из «Андрея Рублева». И неспроста такой же «человек с крыльями» по Достоевскому является Фоме по ночам, требуя написать «одно глубокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от

которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия». И неспроста Ростанев говорит у автора: «Вот я теперь по чугунке поеду, а Илюшка мой, может, и по воздуху полетит...»

А еще есть Гаврила (Василий Фалалеев), вынужденный говорить по-французски. Жеманный и мерзкий Обноскин. Вышагивающий свои стишки Видоплясов (Виталий Дмитриев). Медленно сходящая с ума Татьяна. Переходящая на ультразвук вдова. Мускулистые крестьяне. Вертлявые приживалки.

Но главный герой здесь, конечно, Фома Фомич.

Нариман Закиров и Мария Мухортова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И, конечно, самая потрясающая сцена, когда Опискин покидает Степанчиково и раздает советы пастве, чтобы через несколько минут вернуться в сиянии.

На его фоне Ростанев с монологом о том, почему так зол человек, когда так хорошо, так прекрасно быть добрым, выглядит человеком прошлого. Он ищет, он не уверен, его легко сломить, предложив то, чего он хочет сейчас. Опискин не таков: он свято верит в жуткие вещи ради того, чтобы превратить Степанчиково в пренеприятнейшее место, готов идти на любые унижения. И мы знаем, что через семь лет он умрет. Но кто придет на его место?