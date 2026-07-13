Новости общества

01:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Вахитовском и Приволжском районах Казани одновременно благоустраивают рекордное число дворов

09:25, 13.07.2026

По данным Альберта Салихова, на данный момент ремонт идет на 104 дворовых территориях

В Вахитовском и Приволжском районах Казани одновременно благоустраивают рекордное число дворов
Фото: взято с сайта kzn.ru

В Вахитовском и Приволжском районах Казани одновременно благоустраивают рекордное число дворов с начала реализации программы «Наш двор» — на данный момент ремонт идет на 104 дворовых территориях. Об этом сообщил глава районов Альберт Салихов на аппаратном совещании в мэрии.

— Это рекордный объем работ за все время реализации программы. В этом году почти 25 тысяч жителей наших районов увидят изменения возле своих домов. Работы ведутся на территории площадью более 167 тысяч кв. м.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На данный момент в 36 дворах, по словам Салихова, благоустройство полностью завершено. Напомним, что в Татарстане за год улучшили темпы реализации программы «Наш двор». На сегодняшний день программа выполнена на 66%.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также