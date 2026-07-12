В казанском аэропорту второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Также закрыты воздушные гавани трех соседних с Татарстаном регионов

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В казанском международном аэропорту второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Также закрыты воздушные гавани трех соседних с Татарстаном регионов — в Самаре, Чебоксарах и Ульяновске.

Это уже второе за день закрытие аэропорта Казани: ранее ограничения вводили для всех воздушных гаваней республики в связи с беспилотной опасностью и угрозой атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.

Наталья Жирнова