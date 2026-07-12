В казанском аэропорту второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Также закрыты воздушные гавани трех соседних с Татарстаном регионов
В казанском международном аэропорту второй раз за день ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Также закрыты воздушные гавани трех соседних с Татарстаном регионов — в Самаре, Чебоксарах и Ульяновске.
Это уже второе за день закрытие аэропорта Казани: ранее ограничения вводили для всех воздушных гаваней республики в связи с беспилотной опасностью и угрозой атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».