США возвращают морскую блокаду Ирана

США будут брать 20% с грузов за обеспечение безопасности в проливе

Президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении блокады иранских портов. Трамп отметил, что все остальные страны могут пользоваться Ормузским проливом без ограничений, но США намерены стать гарантом судоходства за плату.

— Мы восстанавливаем иранскую блокаду; она так называется, потому что ее вводят только против иранских судов и клиентов, на вход и на выход, — рассказал он в своих социальных сетях.

Американский лидер сказал, что США незамедлительно приступают к введению подобных механизмов. Для честности процесса потребуется возмещение — 20% от всех перевозимых грузов, добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что оставил инструкции о нанесении масштабного удара по Ирану в случае своей гибели.

Вадим Вахрушев