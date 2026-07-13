Средние баллы ЕГЭ в Татарстане оказались выше, чем в целом по России

Высокие результаты наблюдаются у татарстанских учащихся по профильной математике, физике, литературе и иностранным языкам

Фото: Динар Фатыхов

Средние баллы ЕГЭ по всем предметам в Татарстане превышают общероссийские показатели, а по литературе и химии они выше на восемь баллов. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в региональном Доме правительства.

— Мы отмечаем не только превышение средних баллов относительно общероссийских значений, но и их рост по сравнению со средними показателями 2025 года. Например, по профильной математике — на 2,78 балла, по физике — на 7,78, по информатике — на 3,5, а по биологии — на 1,3, — рассказал министр.

Он добавил, что высокие средние баллы, превышающие 70, наблюдаются у татарстанских учащихся по профильной математике, физике, литературе и иностранным языкам, за исключением немецкого. Минимальные баллы, ниже 60, фиксируются по географии и обществознанию.

Хадиуллин подчеркнул, что в сравнении с прошлым годом наблюдается рост среднереспубликанских баллов по естественнонаучным предметам, кроме химии. Он отметил, что некоторые районы республики успешно сохраняют лидерские позиции по результатам ЕГЭ на протяжении последних двух лет. В частности, Арский район достиг лидерства по всем дисциплинам естественнонаучного цикла.

— Мы фиксируем положительную динамику средних результатов по сравнению с 2025 годом в так называемых территориях развития, — отметил Хадиуллин.

Например, в Тетюшском районе результаты по физике увеличились на 4,5 балла, в Камско-Устьинском — на 7,7 балла, а в Спасском районе — на 13 баллов.

Заметим, что выпускники Спасского района показали средний балл по биологии на 13 баллов выше, что позволило этому району попасть в зону лидерства.

Ранее сообщалось, что Татарстан — один из лидеров среди регионов по количеству стобалльных результатов.

Никита Егоров