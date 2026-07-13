Более 5 тысяч человек объединил фестиваль народной культуры «Знаковое место»

Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Фестиваль «Знаковое место» превратил городской парк «СемьЯ» в большое творческое пространство. В течение дня работали десятки тематических площадок, мастер-классов и интерактивных зон, посвященных традиционным ремеслам, музыке, искусству и современному прочтению культурного наследия.

Центральным образом фестиваля стал деревянный наличник — узнаваемый элемент традиционного зодчества и важный культурный код. Идею сотворчества продолжил масштабный арт-проект. Накануне фестиваля жители вместе с профессиональным художником Азатом Алеевым расписали фасад Центра креативных индустрий «База». Мурал стал подарком Нижнекамску, новой точкой притяжения и ярким напоминанием о фестивале.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Мы очень рады, что фестиваль «Знаковое место» вновь проходит в Нижнекамске. Он помогает сохранять связь поколений и знакомит с традициями народов, которые живут в нашем городе, но делает это в современной и понятной форме. Здесь много молодежи, детей и молодых родителей, и они видят, что народная культура может быть актуальной и интересной. Для Нижнекамска это еще один важный шаг в развитии культурной жизни города. И само название «Знаковое место» здесь звучит особенно точно: мы собрались в парке «СемьЯ» одной большой семьей нижнекамцев, — отметила Марина Камелина, заместитель мэра Нижнекамска.

Творческое ядро фестиваля составили тематические лаборатории. Особой популярностью пользовалась лаборатория костюма, где гости узнали, как народные орнаменты, мифология и элементы татарской культуры переходят в современную моду. Художник и дизайнер Тана Черногузова провела лекцию о новом прочтении традиций, а историк и кандидат культурологии Энже Дусаева рассказала о костюме как культурном архиве. Практическую часть дополнили кастомизация текстиля фестивальными принтами и создание коллективного полотна из лент.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Музыкальная программа также стала одним из главных событий фестиваля. В музыкальной лаборатории прошел концерт-лекция «Музыка предков», посвященный традиционным инструментам и народным музыкальным практикам, а открытая хоровая репетиция позволила каждому желающему стать частью большого общего исполнения независимо от музыкального опыта.

На главной сцене выступили хедлайнеры фестиваля «ХВОЯ» (г. Пенза), «Сестренка» (г. Санкт-Петербург) и «Дышать» (г. Казань). Программу дополнили диджей-сеты и мастер-класс по татарскому танцу, объединившие традиции и актуальную музыкальную культуру. Вечером состоялся большой розыгрыш подарочных наборов, участие в котором приняли более 2 тысяч гостей.

На территории фестиваля также работали ярмарка мастеров, фотозоны, игровые пространства, зоны отдыха и площадки для знакомства с народными играми и культурой. Большой интерес вызвали художественный пленэр, коллективная мозаика «Национальный узор», арт-пространство «Мудрость предков» и раскраска в стиле стикер-арт.

— Благодаря программе «Формула хороших дел» Нижнекамск продолжает преображаться. Мы поддерживаем инициативы жителей — появляются новые интересные грантовые проекты, стартуют межрегиональные программы и проходят яркие городские праздники. Фестиваль «Знаковое место» — живой пример того, как совместить семейный отдых, знакомство с культурой и полезные мастер-классы. Для компании это не просто события, а возможность сделать город комфортнее для горожан, в том числе для своих сотрудников и их семей, ведь мы здесь живем и работаем. Вместе мы создаем досуг, которым по-настоящему гордимся! — подчеркнула Эльвира Долотказина, менеджер службы связи с государственными органами «Нижнекамскнефтехима».

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Фестиваль «Знаковое место» вновь подтвердил, что традиционная культура может быть не музейным экспонатом, а частью современной городской жизни.

— Мы очень любим этот фестиваль, очень ждали его. Столько эмоций! Мы не просто проводим время интересно, мы изучаем новые техники, а на память остаются вещи, сделанные своими руками. Я уже в третий раз на этом фестивале. В 2024 году на мастер-классе мы связали сумочки, на самом первом фестивале в 2023 году смастерили настоящие кокошники. А в этом году мы участвовали во всех активностях и в розыгрыше призов выиграли! — поделилась впечатлениями нижнекамка Наталья Минибаева.

— Мы стремимся, чтобы «Знаковое место» не просто рассказывало о культуре, а вовлекало в нее через действие, участие, личный опыт. Важно, чтобы каждый гость почувствовал: традиции — это не прошлое, а живой язык, на котором можно говорить сегодня. Именно поэтому в фестивале так много форматов, где можно не только наблюдать, но и творить: расписать наличник, попробовать ремесло, услышать знакомую мелодию в новом звучании. Это путь к тому, чтобы сделать культуру своей, близкой, настоящей и увлечь молодое поколение богатством культуры и традиций родной страны, — отметила Анастасия Диброва, руководитель фестиваля «Знаковое место».