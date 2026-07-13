Дожди в Татарстане прекратятся к выходным
До 18 июля в республике сохранятся дожди с грозами и ветром до 20 м/с
По данным Росгидромета республики, в ближайшие дни в Татарстане сохранится неустойчивая погода. 14 июля ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град и ветер до 15—20 м/с. Ночью температура составит 12—17 градусов, днем — 20—25.
В субботу, 18 июля, наши районы окажутся под влиянием гребня повышенного давления — осадки постепенно прекратятся, а температура повысится до 19—24 градусов,— сообщает Гидрометцентр.
В среду и четверг циклон сместится на восток, но осадки, грозы и ветер сохранятся. Ночью будет 11—14 градусов, днем — 19—25. По предварительным данным, 17 июля также ожидаются дожди, днем не теплее 14—19 градусов.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана выдал санитарно-эпидемиологические заключения на 13 пляжей.
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