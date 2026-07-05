В чем сила, Туган? Сила — в корнях

«Туган Батыр» в Камаловском: Айдар Заббаров дебютировал в новом жанре — сказке для взрослых

Джаудат (в оранжевом) и его друзья. Фото: Владимир Васильев

Главный режиссер Тинчуринского театра Айдар Заббаров «закрыл долги» перед Камаловским, в конце сезона поставив спектакль «Туган Батыр» (6+). Теперь у любимого проекта руководителя национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радика Абдрахманова помимо книг и мультфильма есть еще и дорогостоящая постановка, в создании которой поучаствовали и Комиссия при раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов РТ, и Всемирный конгресс татар, и некий Общественный полезный фонд развития социальных программ. К чему же привел долгий процесс работы? Получилась ли у Абдрахманова, Заббарова и Рузаля Мухамметшина сказка для взрослых и детей?

Герои — от Зульфата, текст — от Рузаля

В начале «Туган Батыр» появился в виде книг, которые написал Зульфат Хаким. В них есть заглавный герой, у него есть подруга, живущая по соседству девочка Гульчачак, а также верный Сокол. Книги переводили на разные языки, а инициатор проекта Радик Абдрахманов появлялся с ним на различных мероприятиях, вплоть до Петербургского международного экономического форума. В прошлом сентябре у проекта появилось несколько анимационных серий (0+). Согласно сайту kinometro.ru, к ноябрю он собрал чуть более 1,5 млн рублей, посмотрело его около 7 000 человек. Впрочем, сериал от режиссера Натальи Ниловой также ушел на стриминги (в русской озвучке), его оценка на «Кинопоиске» — 8.2.

Как рассказывал журналистам худрук Камаловского Ильгиз Зайниев, только в театре спектакль готовился полтора года, чего, вероятно, в истории академического татарского театра не было никогда. Да и для главрежа Тинчуринского, работавшего в этом сезоне в стахановском режиме, это явно новая скорость.

Продвигая своих персонажей, Абдрахманов неоднократно говорил, что они сделаны для того, чтобы дети воспитывались не на американских супергероях. При этом спектакль сделан по американской модели. Да, он основан на книгах Зульфата Хакима, но поэт Рузаль Мухамметшин, по сути, написал новую сказку, многократно меняя ее по запросу режиссера. В ней главным героем становится не Туган Батыр, а его родственник — казанский мальчик, хоккеист Джаудат (Фирзар Галимов). У него есть любимая бабушка (Алсу Гайнуллина), мама-блогерша (Лейсан Рахимова) и вечно занятый отец-строитель (Алмаз Сабирзянов).

Пожалуй, главное украшение спектакля — Юха. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Против Юхи и Каракота — кольцо Зиланта

С другом, домашним робопсом Актырнаком (Радиф Галимов), Джаудат проваливается в Нижнюю Казань (игра слов — Аскы Казан, Иске Казан, то есть Старая Казань). Там и живут Туган Батыр (Ильсаф Назипов/Самат Хабиров), Гульчачак (Алина Мударисова), а также Див (Алмаз Гараев), который за каждое русское слово бьет Джаудата по голове черпаком. Так постепенно спектакль становится татарским.

Вместе положительные герои борются с Юхой (Лейсан Гатауллина) и ее властелином, духом Каракота (Алмаз Бурганов), страшная сила которого — в умении пожирать память. Для этого им надо найти магическое кольцо Зиланта. Именно Зилант — так в татарской сказке называют дракона.

Мухамметшин раскидывает немало шуток для взрослого поколения. Водяная (Айгуль Миннуллина) называет цену в 1 552 монеты. Милиционеры, глядя на команду супергероев, спрашивают, когда в Казани наконец закончатся фестивали. Но самый смешной момент спектакля — намеренно кривая вариация музыки из «Титаника», вероятно, на блокфлейте под сцены на Кабане.

Актырнак — робопес с голосом Радифа Галимова. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Помимо пьесы с шутками для своих Мухамметшин также написал восемь песен на зажигательную музыку Эльмира Низамова. Они явное достоинство этого спектакля. За богатую сценографию отвечает Филипп Шейн (Театр на Таганке, «Современник», театр имени Вл. Маяковского, «Новая Опера», «Сатирикон»).

Заббаров как будто избегает масштабных условностей. Если хоккей — то появляется хоккейная коробка и трибуны. Если дом — то выплывают шкафы и стулья из подполья. Огромные башни, взаправдашний музей, команда чирлидерш, целый эпизод с конкурсом красоты… Обилие компьютерной графики, которая в конце внезапно завершается проекцией комикса на всю сцену (с шестого ряда можно разобрать некоторые слова).

Костюмы придумывала Ольга-Мария Тумакова (Театр Наций, МХТ им. Чехова, «Мастерская Петра Фоменко»). Ее национальные герои не носят калфаки и тюбетейки. Туган Батыр носит стеганую куртку. Гульчачак напоминает турецкую версию самурая. А желтый Сокол (Искандер Низамиев) оказывается курицей, которой нужно преодолеть внутренние ограничения и взлететь. Самый запоминающийся наряд — у Юхи с повадками доминатрикс в окружении верных псов.

Также Заббаров привлек давних коллег по театру им. Ленсовета — видеографа Игоря Домашкевича, художника по свету Ольгу Акулову, а также хореографа Римму Саркисян. Все они работали с Заббаровым над «Воскресением» Льва Толстого. Для Саркисян это второй проект в Татарстане — до этого она ставила пластику в «Отелло» в Тинчуринском театре в режиссуре Александра Крымова. Она, в частности, дополнила музыкальные номера интересными хореографическими решениями, не без элементов татарского танца.

Мама Алия, конечно же, блогерша. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Мальчик, который помнит

Помимо этого, «Туган батыр» берет знакомые фишки из других культовых произведений. Не случайно Джаудат мимоходом называет Казань Мордором — в его кольце можно узнать артефакт Толкина, у которого тоже был свой хозяин. А высасывающий память Каракот — все равно что дементор из «Гарри Поттера». Ну а Юха — вылитая Беллатриса Лестрейндж!

Интересен эпизод, когда в поисках кольца герои оказываются в Национальном музее РТ, где Туган Батыр радуется экспонатам, оставшимся от ханов, а также книгам на полках, а Джаудат этого не понимает. Ага, должны решить взрослые, он не ценит прошлого, а ведь посыл одной из песен — ты здесь не чужой, ты здесь свой. Но ведь характерно, что история оказалась под сигнализацией, под стеклом, под пылью!

Вероятно, с третьей попытки у «Туган Батыра» появилась самая яркая версия. При этом здесь появляются все характерные для заббаровских спектаклей особенности.

Потому что музыкальное фэнтези для детей и взрослых длится с антрактом три часа. Можно ли избавиться от каких-то сцен в условиях, что это еще и грантовый проект — большой вопрос. Спектакль состоит из ярких эпизодов, но хватит ли этой яркости, чтобы его три часа подряд смотрели дети? На второй день премьеры этих детей было не так уж и много. Это уже задача для маркетинга — как продавать такой спектакль целевой аудитории в условиях, когда детские постановки татарские театры зачастую играют на русском языке.

При этом кажется, что «Туган Батыр» в театре — это в первую очередь сказка для взрослых. Вот сводил ребенка в Камаловский — успокоил совесть. Здесь есть и достаточно легкий укор для заработавшихся родителей, и монологи о детстве и воспитании, и ребячливая, но отчетливая любовная линия. Есть правильные мысли, которые оценят в профильной комиссии. Что дальше — полнометражный фильм?