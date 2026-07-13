«Проект, подобного которому в России еще не было»

В бизнес-центре Группы ТАИФ в Казани чествовали выпускников Института нефти, химии и нанотехнологий

Фото: Роман Хасаев

«За выдающийся вклад в подготовку специалистов»

Совсем немаленький конференц-зал бизнес-центра Группы ТАИФ в этот день оказался переполнен. В нем собрались не только более 170 героев торжества — выпускников различных кафедр ИНХН, но и пришедшие их поздравить родители, преподаватели, промышленные партнеры вуза — крупные компании сферы ТЭК, принимающие самое активное участие в подготовке будущих специалистов отрасли.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Дорогие наши выпускники, родители, друзья, коллеги, наши приглашенные гости, промышленные партнеры и, конечно же, компания «ТАИФ», благодаря которой мы сегодня находимся в этом прекрасном зале на празднике института! К этому дню мы вместе с вами шли долго. И вот наступает тот счастливый момент, когда ваши дипломы подтвердят ваш профессиональный рост. Я желаю, чтобы все, что вы получили в нашем институте, пригодилось вам и вы шли с этим по жизни и развивались профессионально, — обратилась к собравшимся директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ Наталья Башкирцева.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Пользуясь этим торжественным случаем, хотим выразить особую благодарность Наталье Юрьевне. Ваш профессиональный путь тесно связан с родным университетом. Вы постоянно сотрудничаете с нами и нашими коллегами. Особенно важно то, что вы состоялись не только как ученый и руководитель, но и как создатель сообщества, где растут и развиваются молодые специалисты. И за это от нас вам огромная благодарность и признательность. Мне предоставлена честь вручить Наталье Юрьевне благодарность компании «ТАИФ» за многолетнее плодотворное сотрудничество и выдающийся вклад в подготовку специалистов нефтехимической отрасли, — взяла слово исполнительный директор АО «ТАИФ» Гульнара Валеева.

ТАИФ первым взялся за подготовку лидеров отрасли

Институт известен тем, что тесно взаимодействует с ведущими компаниями отрасли, и студенты уже в процессе обучения имеют возможность полностью погрузиться в реальную специфику выбранных профессий. В числе промышленных партнеров вуза — ООО «Газпром переработка», ПАО «Казаньоргсинтез» и целый ряд других известных компаний.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как подчеркнула в разговоре с журналистами Гульнара Валеева:

— Группе ТАИФ исполнилось 35 лет, и на протяжении всего нашего жизненного пути мы сотрудничаем с выпускниками вуза. Они приходят на наши промышленные предприятия, площадки, становятся крепкой профессиональной основой.

А сам ТАИФ активно привносит новое не только в производственные процессы и технологии, но и в систему подготовки профессиональных кадров. Потому еще до момента вручения дипломов выпускникам состоялось важное объявление: трем лучшим выпускникам бакалавриата были назначены кураторы. Сама по себе школа наставничества, когда опытные специалисты на практике передают опыт молодежи, не нова. Но в этот раз был дан старт действительно не имеющей аналогов практике:

— Это уникальный проект не только в республике, но и в нашей стране. Впервые в нашей стране руководители такого уровня берут на себя обязательства вести по жизни наших лучших выпускников, захотевших связать свою жизнь с компанией «ТАИФ». Мы очень горды тем, что у нас сформировался такой проект. Я уверена, что эти ребята с такими наставниками займут лидирующие позиции в нефтехимическом кластере нашей республики. Это действительно впервые такой проект стартует в нашей стране. Гордимся тем, что компания «ТАИФ» первой взялась за такой серьезный шаг — подготовку лидеров отрасли, — подчеркнула директор ИНХН КНИТУ Наталья Башкирцева.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Так, заместитель генерального директора по развитию и повышению эффективности АО «ТАИФ-НК» Марат Идрисов с этого момента взял шефство над Назаром Валиахметовым. Под крылом советника генерального директора по нефтепереработке АО «ТАИФ» Максима Новикова предстоит строить карьеру Евгению Радченко. А исполнительный директор по нефтехимии и нефтепереработке АО «ТАИФ» Фарид Минигулов отныне курирует профессиональный рост Арслана Давлитова.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Когда я узнал о том, что у меня будет наставник, тем более Фарид Гертович, я очень обрадовался. Карьерная лестница всегда может быть намного легче, когда над тобой шефствует такой сильный руководитель и есть крепкое плечо, которое готово всегда поддержать студентов. Это не может не радовать, — поделился впечатлениями Арслан Давлитов.

Молодой человек приехал учиться в Казань из Петропавловска-Камчатского и дальнейшее свое развитие в профессии связывает именно с Татарстаном.

Фарид Минигулов готов взяться за воспитание юного коллеги всерьез. Но подчеркивает: тут многое зависит и от самого подопечного. Путь к настоящему мастерству легким не бывает:

— Образование в первую очередь, конечно. Самообучение никогда нельзя прекращать. Постоянно, даже после окончания вуза и получив все соответствующие дипломы, пройдя все соответствующие курсы, в любом случае всегда требуется продолжать учиться и развиваться. Мои коллеги могут подтвердить: они и до сих пор изучают, смотрят, что еще можно сделать в нашей отрасли, для того чтобы улучшить эффективность, улучшить безопасность, улучшить экологию.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Понятно, что научную и теоретическую базу они получили сполна, поэтому наша задача будет привить им чувство ответственности, в первую очередь перед собой, и также ответственность перед коллективом, потому что работа на опасных производственных объектах — это самое важное: иногда действия, а может быть, и бездействие могут привести к негативным последствиям, поэтому самое главное — ответственность. И мы это обязательно привьем, — дополнил коллегу Максим Новиков.

— «ТАИФ-НК» — производство, на котором эксплуатируется единственный в мире комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков перегонки нефти. Мы бы хотели наших студентов обучить тем уникальным знаниям, которые мы сами получили в ходе эксплуатации этой установки. Но хотели бы не просто передать, но и приумножить те знания, которые у нас есть. И очень важно, в наше время особенно, постоянно обучаться, любить учиться и всегда быть на острие всего нового. И, конечно, использовать все это новое — во благо компании «ТАИФ», Республики Татарстан и во благо России, — подключился к разговору Марат Идрисов.

Идея, которая точно пойдет в массы

И преподаватели вуза, и сотрудники Группы ТАИФ уверены: идея переноса подходов школы наставничества в плоскость подготовки лидеров отрасли имеет все шансы стать широко востребованной. Причем не только в сфере ТЭК.

— Действительно, когда топ-менеджер, руководитель с огромным опытом, берет к себе студента, у которого есть цель развития и профессиональной компетенции как инженера, и как будущего руководителя, то это уже совершенно другое мышление, совершенно другой взгляд на уровень задач. Такой профессиональный карьерный трамплин, который возникает под руководством мощного лидера, — уникальная вещь. И те ребята, которые сегодня приняли участие в старте такой программы, я абсолютно уверена, — их ждет грандиозный успех, и они многого смогут добиться для будущего нашей республики, — поделилась мнением Наталья Башкирцева.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Группа ТАИФ в качестве наставников для выпускников выбрала крепких, уверенных профессионалов своего дела, людей с многолетним опытом работы в отрасли, которые однозначно помогут сделать молодым специалистам первые уверенные шаги и добиться максимальных профессиональных успехов. Тем, кому сегодня предоставили наставников, однозначно повезло. Мы надеемся, что эта пилотная история пойдет в массы, будет тиражироваться и продолжаться долгие годы, — выразила уверенность Гульнара Валеева.

Арсений Фавстрицкий