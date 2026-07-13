США берут Ормузский пролив под контроль

Об этом заявил президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. Об этом он сообщил в прямом эфире Fox News.

— У них [Ирана] ничего нет, — передает его слова ТАСС со ссылкой на американский телеканал.

Ранее центральное командование США сообщило об атаке на 90 иранских целей, а КСИР нанес ответные удары по базам США.

Вадим Вахрушев