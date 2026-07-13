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США берут Ормузский пролив под контроль

15:46, 13.07.2026

Об этом заявил президент США

США берут Ормузский пролив под контроль
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут Ормузский пролив под свой контроль. Об этом он сообщил в прямом эфире Fox News.

— У них [Ирана] ничего нет, — передает его слова ТАСС со ссылкой на американский телеканал.

Ранее центральное командование США сообщило об атаке на 90 иранских целей, а КСИР нанес ответные удары по базам США.

Вадим Вахрушев

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