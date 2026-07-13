Казань попала в топ городов России, откуда чаще всего летают в Турцию

На ведущие региональные центры, включая столицу Татарстана, приходится до 45% всех чартерных рейсов

Фото: Динар Фатыхов

Казань вошла в список крупнейших региональных хабов по отправке туристов в Турцию, наряду с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Уфой, Самарой и Новосибирском.

Как сообщила пресс-служба АТОР, этим летом прямые рейсы на турецкие курорты доступны из 28 городов России. Ведущие региональные центры, включая Казань, формируют около 35—45% всех чартерных рейсов от туроператоров в Анталью. При этом в Казани доля пакетных туров достигла 70—90%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рейсы из Казани в главный курорт Турции выполняются ежедневно. На этом маршруте работают авиакомпании Turkish Airlines, Southwind, Corendon и «Уральские авиалинии». Ведущие туроператоры, такие как Anex, Coral Travel, «Интурист», PegasTouristik и Fun&Sun, осуществляют консолидацию перевозок.

В летний сезон на основные курорты Турции запланировано выполнение от 330 до 390 рейсов в неделю, при этом 75—80% всех рейсов направлены в Анталью. Общий объем полетной программы, по оценкам участников рынка, остался на уровне 2025 года.

Ранее сообщалось, что с начала года Татарстан посетили 1,2 млн туристов, республика — в лидерах среди регионов.

Никита Егоров