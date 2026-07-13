Пассажиропоток на поездах Казань — Йошкар-Ола вырос на 34% за год

Такого результата удалось достичь благодаря увеличению периодичности курсирования одного из составов

Фото: Максим Платонов

Межрегиональными поездами, курсирующими по Горьковской железной дороге между столицами Татарстана и Марий Эл, воспользовались почти 94 тыс. человек в январе — июне 2026 года. Это на 34% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщила пресс-служба ГЖД.

— Такого результата удалось достичь благодаря увеличению периодичности курсирования одного из составов с 1 января. Сейчас между городами ежедневно курсируют два поезда, а время в пути занимает менее 3 часов, — говорится в сообщении.

Из Казани они отправляются в 08:20 и 14:30, прибывают в столицу Марий Эл в 11:05 и 17:10 соответственно. Обратно из Йошкар-Олы составы отправляются в 07:39 и 17:45, прибывают в столицу Татарстана в 10:19 и 20:50.

В зависимости от даты и времени отправления перевозки осуществляются на рельсовом автобусе или в современных комфортабельных вагонах с тепловозом во главе.

Ранее сообщалось, что по итогам января — мая 2026 года грузооборот автотранспорта в Татарстане снизился на 9,3%, до 6,3 млрд тонно-километров. С чем связано падение и какой способ перевозки самый дешевый и выгодный, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров