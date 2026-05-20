В Казани на Щапова началась замена аварийного водопровода 1958 года постройки

На улице Щапова в Казани стартовали работы по замене аварийного водопровода, построенного в 1958 году. Ремонтные мероприятия проводят специалисты управления водопроводного хозяйства, привлечены три ремонтные бригады, сообщает мэрия.

Водопровод является магистральным и обеспечивает водой значительное количество городских объектов. В ходе работ параллельно с заменой труб проводится установка новой запорной арматуры. Это позволит в случае аварий локализовать отключения и сократить количество потребителей, оставшихся без воды.



По данным «Водоканала», в 2025 году в городе уже было заменено 302 единицы запорной арматуры, 82 насосных агрегата и 188 пожарных гидрантов. Завершение ремонтных работ и восстановление штатного водоснабжения планируется провести в кратчайшие сроки.

Напомним, что часть Вахитовского района Казани из-за ремонта осталась на сутки, до 21 мая, без водоснабжения.

Наталья Жирнова