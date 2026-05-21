Казань 70-х, старый рынок и вышка — как снимают фильм об Ильхаме Шакирове

В Татарстане продолжается съемка трехсерийного фильма о легенде татарской эстрады Ильхаме Шакирове

Фото: Артем Дергунов

Съемочный процесс фильма про «татарского соловья» Ильхама Шакирова перешел экватор. Уже отсняты кадры в зимний период, сегодня снимаются сцены поздней весны, затем останется провести девять съемочных смен летом. Как творческой группе удается находить локации 70—80-х годов в современной Казани и районах республики, чтобы полностью погрузить зрителя в ту эпоху, — в материале «Реального времени».

«Мы ищем Казань, не тронутую временем»

В доме по адресу Николаева, 5 в центре Казани, где Ильхам Шакиров прожил около 30 лет, прошла съемка важного эпизода, в котором певец переезжает в свою собственную квартиру и перевозит туда свою мать. Организаторы творческого процесса приложили немало усилий, чтобы найти подходящую локацию. В фильме зритель увидит зеркальный аналог комнат, где жил Шакиров, так как непосредственно квартира певца после ремонта сильно изменилась. Как призналась креативный продюсер многосерийного фильма «ИльҺам» Алина Сулейманова, квартира, как будто оставшаяся в той эпохе, нашлась по стечению счастливых обстоятельств.

— Нам действительно очень повезло. Выяснилось, что друзья семьи Ильхама Шакирова, которые живут в другом городе, готовы предоставить нам свою квартиру для съемок. В ней практически не делали ремонт и сохранилась атмосфера того периода — те же двери, стены, потолки, предметы интерьера. Для киношника эта локация — счастье. В целом приходится потрудиться, чтобы найти места в Казани, не тронутые временем. Мы рады, что у нас действительно получается перенести зрителя в ту самую эпоху, — отметила Сулейманова.

Что касается локаций, то сцены фильма будут отсняты в Казани, Арском и Высокогорском районах Татарстана и Белорецком районе Башкирии. Необычным местом для съемок станет Центральный рынок, где переделают несколько торговых рядов.

«Казалось бы, Центральный рынок Казани уже полностью обновился, но, оказывается, еще сохранились места, где он остался таким же, как раньше. Для того чтобы отснять уличную торговлю, мы заполняем площади, а это 21 торговое место, продавцами и продуктами питания той эпохи. Все будет перегорожено для съемок. Это произойдет уже в ближайшее время», — разъяснила Алина Сулейманова.

Из молодой женщины — в старушку

Во время городских съемок всяческое содействие киностудии оказывает исполком Казани, который сопровождает группу и обеспечивает работу на высоте. Для этого используется специализированный транспорт, рассказал начальник отдела эксплуатации ТСОДД Фарит Гилязов.

— Мы приезжаем уже в третий раз, чтобы помочь организовать съемочный процесс. К нам часто обращаются с подобными просьбами. При реализации таких важных проектов город не остается в стороне. Сегодня стоит задача — поднять световое оборудование на уровень третьего этажа и на протяжении нескольких часов держать его на высоте. Стрела способна поднимать рабочую платформу на 25 метров, это примерно 7-й этаж многоквартирного дома. Грузоподъемность техники — 200 кг.

Самая сложная киносмена для машиниста автогидроподъемника Сергея Фадеева проходила на Алафузова, где очень узкие проезды и нестандартные здания. Профессиональный водитель, стаж которого насчитывает уже 20 лет, смог пробраться через все препятствия и помочь в съемке сцены встречи Ильхама Шакирова с полковником КГБ.

В фильме актерам делают профессиональный и очень сложный пластический грим, с помощью которого молодая красивая женщина превращается в 75-летнюю старушку. Речь идет об актрисе театра Камала Гульчачак Гайфетдиновой, которая играет роль матери Ильхама. Волшебство перевоплощения — дело рук пластического гримера Элины Шайхутдиновой.

— Подготовительная работа заняла примерно месяц. Сначала были созданы гипсовые слепки с лиц актеров. Потом на этих слепках слеплены новые маски из пластилина, а из пластилиновой формы сделаны силиконовые молдинги. И уже из них — накладки из силикона. Все эти части крепятся на лица героев суперклеем. Так молодая женщина превращается в возрастную. То же самое происходит и с маской пожилого Шакирова, для ее создания я изучала очень много его фотографий и видеозаписей, — рассказала гример.

Изучил все записи, похудел и нарастил волосы

Измениться до неузнаваемости в кадре предстоит и исполнителю роли самого Ильхама Шакирова — Марселю Мусавирову. Для актера Набережночелнинского татарского драмтеатра имени Аяза Гилязова это первая главная роль в кино. Ради съемок молодому человеку приходится каждый раз приезжать из Челнов, кроме того, он пошел на эксперименты со своей внешностью — нарастил вьющиеся волосы и похудел.

— Если раньше я воспринимал Ильхама Шакирова только как великого певца, легенду, то сейчас узнал очень много интересных фактов из его жизни, открыл его с другой стороны. Радиопрограммы помогли мне понять, как он общался с людьми, как разговаривал, какие слова использовал. К примеру, он часто вместо «җыр» говорил «ер», и я собираюсь говорить так же в кадре. Сегодня мы снимаем эпизод с мамой, и мне было полезно узнать, как он к ней относился. Его близкие рассказали, что он очень любил и очень уважал свою маму. Куда бы он ни ездил, отовсюду привозил ей подарки.

За визуальный ряд отвечает известный в России по таким картинам, как «Монгол», «Великая», и многим другим оператор Рафик Галеев, для которого это уже третий большой татарский фильм. До этого он снимал «Куктау» и «Живы ли вы?»/«Исәнмесез?» с режиссером Ильдаром Ягафаровым. Параллельно ему поступило предложение принять участие и в московском проекте, но отказываться от съемок фильма об Ильхаме Шакирове он не стал.

— Татарская тема мне близка, здесь моя родина, поэтому я всегда с интересом возвращаюсь к материалу, который звучит на родном языке. Тем более это история про «татарского соловья». Чтобы передать атмосферу того времени, нам постоянно нужно искать и находить подходящий кадр, снимать так, чтобы не попадало ничего современного. Любой сценарий ставит задачи, которые нужно решать операторскими способами, — это и движение камерой, и нужная оптика, и освещение.

«Каждый фильм требует своей художественной выразительности, чтобы зритель окунался в нужную эпоху и сопереживал персонажам. При помощи таких способов и передается история», — объяснил оператор, выразив надежду, что когда-нибудь татарское кино сможет похвастаться не только глубоким смыслом и содержанием, но и большими бюджетами, позволяющими воплощать на экране смелые творческие идеи.

«Это целая эпоха»

Режиссером сериала «Илһам» стал Олег Кондрашов. Он признался, что для него большая честь возглавить столь сложный, интересный и уникальный проект:

«Герой фильма, о котором мы снимаем фильм, — это целая эпоха. Судьба Шакирова переплетена с удивительными и захватывающими событиями, множеством выдающихся личностей, неразрывно связанных с татарским народом. Я искренне рад, что мне посчастливилось стать частью этой истории. В работе над фильмом наша команда поставила перед собой четкую задачу — не создавать идеализированный образ героя, сценическое амплуа которого и так прекрасно известно широкой аудитории, его песни узнаваемы даже среди молодого поколения. Наша задача — показать, что стоит за этими песнями и что пришлось пройти Ильхаму, что он пережил, прочувствовал, что вкладывал в каждое слово и каждую мелодию. Мы стремимся раскрыть Шакирова как человека вне сцены, вне славы, без пафоса и вульгарности, показать его подлинную сущность, его внутренний мир. Именно поэтому картина носит такое простое и искреннее название — «Илһам».

«Он был признан великим при жизни»

За тем, чтобы художественный вымысел в фильме был максимально приближен к действительности, пристально следит неизменный на протяжении 20 лет помощник Ильхама Шакирова Ильхам Хазиев.

— Я уже успел принять участие в съемках многих эпизодов фильма, и должен отметить, что молодой режиссер отлично работает и ведет сложный процесс. Сначала я даже сомневался, сможет ли он справиться с такой серьезной работой, но сомнения были напрасны. И в целом вся съемочная группа и актеры работают очень слаженно. Моя задача — сохранить правдивость этого повествования. Для меня, как для историка, это очень важно. Я очень хорошо помню времена, которые показывают в этом фильме. Вот взять сегодняшний эпизод в квартире. Здесь вся обстановка соответствует тому времени.

В фильме актеры играют в настоящих костюмах Ильхама Шакирова, которые бережно хранил все эти годы его помощник.

— Это те костюмы, которые Ильхам-абый носил в 70-х годах, когда выступал с ансамблем «Идел». Кроме того, будут использованы предметы быта, принадлежащие Шакирову. Например, подлинные механические часы, которые он собственноручно заводил каждый день. Эти часы ему когда-то подарили в Павлодаре. Они все еще ходят. То есть в фильме будет настоящая история Ильхама Шакирова.

«Я очень рад, что в фильме зритель сможет увидеть Ирека Галимова, одного из самых любимых Ильхамом Шакировым баянистов, который, к сожалению, умер очень рано. Его сыграет хороший актер. Я ему подсказал, как Ирек играл на инструменте, манеру особенным образом сгибать пальцы. Тот, кто знает Галимова, сразу узнает его и в фильме», — уверен Хазиев.

К слову о баянистах, помощник исполнителя рассказал, как великий певец готовился к каждому выступлению, проводя многочасовые репетиции со своими музыкантами.

— Ильхам Шакиров всегда говорил, что певец должен быть как спортсмен — каждый день заниматься. Ведь если не ходить на тренировки хотя бы раз в неделю, невозможно достичь хороших результатов, можно выйти из формы, то же самое происходит и с певцами, считал он. Неважно, сколько он песен собирался исполнить на выступлении: одну или десять, три дня подряд он репетировал. Сейчас уже нет таких артистов. У татарского народа есть несколько имен, которые достойны носить звание великих, но только Ильхам Шакиров был признан великим уже при жизни.

Трехсерийный фильм «Илһам» станет одним из ключевых медийных проектов, приуроченных к 90-летию Ильхама Шакирова. Премьера ожидается в конце этого года. Творческий коллектив выражает благодарность Комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, и ее руководителю за оказанное доверие.