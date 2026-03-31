На «Нижнекамскнефтехиме» произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом
Инцидент случился при ликвидации разгерметизации оборудования, погибли два человека, 20 пострадавших госпитализированы
На производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Инцидент случился во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования. Источник воспламенения пока не установлен.
Возгорание локализовано, продолжается ликвидация остаточного горения. По информации предприятия, рисков распространения огня нет: выполнены регламентные отсечения оборудования и другие технологические операции, предусмотренные для обеспечения безопасности. Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
В результате происшествия погибли два человека. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, 20 человек госпитализированы для стационарного лечения. Семьям погибших пообещали оказать помощь и материальную поддержку.
Также организована прямая линия по психологической и другой помощи для сотрудников предприятия, подрядных организаций и их родственников.
Специалисты аккредитованных лабораторий проводят мониторинг качества атмосферного воздуха. По данным предприятия, угрозы для жителей и экологической обстановки не зафиксировано. Результаты мониторинга планируется опубликовать на сайте компании и в ее официальных социальных сетях.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».