На «Нижнекамскнефтехиме» произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом

Инцидент случился при ликвидации разгерметизации оборудования, погибли два человека, 20 пострадавших госпитализированы

На производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Инцидент случился во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования. Источник воспламенения пока не установлен.

Возгорание локализовано, продолжается ликвидация остаточного горения. По информации предприятия, рисков распространения огня нет: выполнены регламентные отсечения оборудования и другие технологические операции, предусмотренные для обеспечения безопасности. Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

В результате происшествия погибли два человека. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, 20 человек госпитализированы для стационарного лечения. Семьям погибших пообещали оказать помощь и материальную поддержку.

Также организована прямая линия по психологической и другой помощи для сотрудников предприятия, подрядных организаций и их родственников.

Специалисты аккредитованных лабораторий проводят мониторинг качества атмосферного воздуха. По данным предприятия, угрозы для жителей и экологической обстановки не зафиксировано. Результаты мониторинга планируется опубликовать на сайте компании и в ее официальных социальных сетях.

Ариана Ранцева