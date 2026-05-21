В Казахстане населению спишут долги на несколько миллиардов тенге

В стране намерены провести первую в истории административную реформу с амнистией по долгам жителей

В Казахстане населению спишут долги на несколько миллиардов тенге в рамках новой административной реформы. Об этом журналистам рассказала депутат мажилиса парламента страны Снежана Имашева.

Казахстанцам спишут штрафы, наложенные органами внутренних дел. В частности, под амнистию могут попасть долги по нарушениям правил дорожного движения (ПДД), а также некоторые виды начисленной пени. При этом речь идет о несущественных нарушениях, а не тех, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.

Административная амнистия в Казахстане будет проведена впервые в истории страны. Законопроект инициировал президент Касым-Жомарт Токаев, поручивший амнистировать граждан по уголовным и административным правонарушениям, не представляющим угрозы безопасности граждан и страны.

Общая сумма списанных долгов казахстанцев может превысить несколько миллиардов тенге.

Ранее стало известно, что за первый квартал 2026 года татарстанские судебные приставы взыскали с должников более 5 млрд рублей.

