Диана Абдулганиева стала врио ректора КГМУ
Ранее стало известно, что Алексей Созинов покинет пост ректора университета и перейдет на постоянную работу в Госсовет
В Казанском государственном медицинском университете сменилось руководство. Временно исполняющим обязанности ректора стала и. о. проректора, главный внештатный терапевт Минздрава Татарстана Диана Абдулганиева. Об этом сообщила пресс-служба КГМУ.
Прежний ректор Алексей Созинов пост сегодня покинул. На прошлой неделе он стал председателем Комитета Госсовета республики по соцполитике. Соответствующие приказы подписал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Абдулганиева также занимает должность заведующей кафедрой госпитальной терапии КГМУ, является профессором и доктором медицинских наук.
Алексей Созинов — академик Академии наук Татарстана и заслуженный работник здравоохранения России. Он возглавлял Казанский государственный медицинский университет с 2009 года.
